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Кременчук, Освіта

Кременчуцький національний університет посів 14 місце у міжнародному рейтингу серед український вишів

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 0

 

Рейтинг формувався за 39 показниками у 6 категоріях

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського посів 14 місце серед закладів вищої освіти України у міжнародному рейтингу UI GreenMetric World University Rankings-2023. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Рейтинг формувався на основі 39 показників у 6 категоріях виконання екологічних зобов’язань та ініціатив: 

  • загальна площа кампусу, вкрита рослинністю; 
  • відсоток бюджету університету на заходи щодо сталого розвитку;
  • приміщення кампусу для людей з обмеженими можливостями, особливими потребами та/або догляду за вагітними; 
  • використання енергоощадних приладів та кількість відновлюваних джерел енергії на кампусі;
  • кількість інноваційних програм у галузі енергетики та зміни клімату;
  • програма скорочення використання паперу та пластику в кампусі, використання водозберігаючих приладів тощо.

UI GreenMetric World University Rankings — це рейтинг екологічної стійкості та зеленого кампусу, заснований Universitas Indonesia у 2010 році. Загалом у 2023 році учасниками рейтингування стали 1183 університети, серед них 19 закладів вищої освіти з України.

Нагадаємо, ректор Кременчуцького національного університету Михайло Загірняк потрапив до переліку найцитованіших науковців світу. Також нещодавно викладачка вишу Олена Кобильська отримала премію Верховної Ради України для молодих вчених.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського рейтинг
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