Кременчуцький національний університет посів 14 місце у міжнародному рейтингу серед український вишів

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського посів 14 місце серед закладів вищої освіти України у міжнародному рейтингу UI GreenMetric World University Rankings-2023. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Рейтинг формувався на основі 39 показників у 6 категоріях виконання екологічних зобов’язань та ініціатив:
UI GreenMetric World University Rankings — це рейтинг екологічної стійкості та зеленого кампусу, заснований Universitas Indonesia у 2010 році. Загалом у 2023 році учасниками рейтингування стали 1183 університети, серед них 19 закладів вищої освіти з України.
Нагадаємо, ректор Кременчуцького національного університету Михайло Загірняк потрапив до переліку найцитованіших науковців світу. Також нещодавно викладачка вишу Олена Кобильська отримала премію Верховної Ради України для молодих вчених.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.