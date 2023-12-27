Кременчуцьке «Теплоенерго» купить труби на 27 мільйонів, зекономивши 9 у результаті торгів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 131

Давні конкуренти

На початку повномасштабної війни замовники масово укладали прямі договори, не застосовуючи тендери. На той момент уряд це дозволяв, але зараз знову змусив повернутися до конкурентних закупівель. Вони виконують свою головну роль, сприяючи економічній ефективності. Чим жорсткіша конкуренція, тим суттєвіша економія.

Комунальне підприємство «Теплоенерго» нещодавно закупило труби на 27,5 млн грн, провівши дві процедури відкритих торгів з особливостями та зекономивши 9 млн грн.

27 листопада відбувся аукціон на 792 м поліетиленових труб великого діаметра (500 мм), а також з’єднувачів та інших деталей для їх монтажу. Очікувана вартість закупівлі, визначена замовником, складала 15 млн 882 тис. грн. У результаті ж КП «Теплоенерго» уклало договір на постачання товару за ціною 11 млн 800 тис. грн.

Порівняно з очікуваною вартістю ціна є нижчою на 4 млн 82 тис. грн. На аукціон прийшло два учасники — ТОВ «Термо-Ізол» з м. Городок Львівської області та київське ТОВ «Перший трубний завод» (ПТЗ). Треба зауважити, що остаточна пропозиція ТОВ «Термо-Ізол» складала 7 млн 798 тис. грн, тобто була на 2 тис. грн дешевшою, ніж у конкурента. Проте замовник її відхилив, пославшись на невідповідності: відсутність сертифіката, який вимагала тендерна документація, а також некоректно оформлене забезпечення тендерної пропозиції. ТОВ «Термо-Ізол» виявило недоліки у документації конкурента та склало скаргу до Антимонопольного комітету. Але період оскарження закінчився.

Головне для нас у цій історії — це те, що конкуренція була справжньою, і навіть жорсткою, та привела до суттєвого зниження ціни порівняно не лише з очікуваною вартістю, а й з початковими пропозиціями учасників.

ТОВ «Термо-Ізол» і ТОВ ПТЗ не вперше зустрічаються на тендері КП «Теплоенерго». Вони уже конкурували на торгах 9 жовтня, про цю закупівлю «Телеграф» писав раніше. Тоді КП «Теплоенерго» також відхилило пропозицію ТОВ «Термо-Ізол», яка була на мільйон дешевше, ніж у конкурента. Але АМКУ за скаргою «Термо-Ізол» зобов’язав КП «Теплоенерго» скасувати закупівлю. І замовник це зобов’язання виконав.

Перемогла найнижча ціна

Ще один тендер від КП «Теплоенерго» на труби та комплектуючі для їх монтажу відбувся 11 грудня з трьома учасниками. Очікувана вартість закупівлі складала 20 млн 670 тис. грн. На аукціон подали документи три учасники: вже знайомі нам ТОВ «Термо-Ізол» і ТОВ ПТЗ, а також ТОВ «Корпорація «Енергоресурс-інвест». Учасники не знижували цінові пропозиції, але вони від самого початку суттєво різнилися і були значно нижчими за очікувану вартість.



Цього разу КП «Теплоенерго» визначило переможцем закупівлі ТОВ «Термо-Ізол» із найдешевшою пропозицією, яка склала 15 млн 736 тис. грн та повідомило про намір укласти угоду з цією фірмою. Економія порівняно з очікуваною вартістю склала майже 5 млн грн.

За 2023 рік ми знайшли немало зрад на кременчуцьких тендерах. Та наприкінці року приємно побачити й перемогу: наведені приклади яскраво свідчать на користь конкурентних закупівель.

Більшість закупівель «Теплоенерго» були неконкурентними

Усього за 2023 рік КП «Теплоенерго» відзвітувало у Prozorro про 977 закупівель на загальну суму майже 180 млн грн. Лише 61 із цих закупівель на 85 млн грн була конкурентною. Тільки один раз за рік, купуючи дизельне паливо, цей замовник використав процедуру запиту ціни пропозицій, зекономивши при цьому 77 тис. грн.

КП «Теплоенерго» належить до підприємств, які, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», здійснюють свою діяльність в окремих сферах господарювання (у цьому випадку — це постачання теплової енергії). Так званий поріг закупівель для таких підприємств (сума, від якої треба проводити тендер) складає для товарів та послуг 1 млн грн, а для робіт — 5 млн грн. Але законодавство не забороняє тендери й на допорогові суми. Зокрема, КП «Теплоенерго» має і такий досвід: двічі оголошувало торги на молоко на суму 357 тис. грн і на 152 тис. грн.

З іншого боку, договір на проєктування на будівництво котельні за 48 млн грн замовник встиг укласти напряму. Це було до внесення змін у Постанову Кабміну №1178 про особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану. Так, на початку повномасштабної війни з Росією Кабмін дозволив замовникам купувати роботи, послуги та товари для нагальних потреб напряму (без тендерів). І навіть звітувати про них вже після закінчення воєнного стану. Та згодом уряд звузив підстави для прямих закупівель на надпорогові суми. Замовників також зобов’язали звітувати про укладені договори.