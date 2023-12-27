Кременчуцький районний ТЦК та СП із січня проводитиме приписку юнаків 2007 року народження

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Приписка до призовних дільниць проводиться задля взяття юнаків на військовий облік допризовників для визначення ступеня придатності до військової служби, вивчення їх ділових та індивідуально-психологічних якостей

У Кременчуцькому районі з січня по березень 2024 року проводиться приписка юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років, до призовних дільниць.

Про це Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомляє на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Разом з повідомленням оприлюднений наказ начальника Кременчуцького РТЦК та СП «Про проведення приписки громадян до призовної дільниці».

— Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності та рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки допризовників вивчаються їх ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості, — зазначається у повідомленні.

Її проведення визначається вимогами Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та постановою Кабміну від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу».

Приписці до призовних дільниць підлягають усі допризовники, які проживають на території району, крім осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові медичні заходи.

Для приписки до призовної дільниці юнаки 2007 року народження зобов’язані особисто прибути до Кременчуцького РТЦК та СП, або його відділів у Горішніх Плавнях, Глобиному, Семенівці та Козельщині та подати документи, перелік яких установлений Міноборони.

При собі потрібно мати:

паспорт громадянина України (якщо ID-картка, то потрібно мати довідку про реєстрацію місця проживання);

копію картки платника податків (ідентифікаційного коду — ред.);

копію свідоцтва про народження;

копію атестата, диплома, свідоцтва чи іншого документа про освіту;

довідку з місця роботи або навчання із зазначенням: для тих, хто працює — посади, фаху, з якого часу працює; для тих, хто навчається — курсу чи класу;

характеристику з місця роботи або навчання;

чотири фотокартки розміром 3×4 см (знімок без головного убору);

свідоцтва, посвідчення чи довідки про здобуту спеціальність та спортивні розряди;

витяг про зареєстрованих у квартирі/будинку;

вкладний листок на підлітка до медичної картки амбулаторного хворого (ф.025-1/о);

епікриз на підлітка;

картка профілактичних щеплень (ф.63/о).

— Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається юнакам, приписаним до призовних дільниць, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування, — зазначається у повідомленні.

У Кременчуцькому РТЦК та СП готові роз’яснити права та обов’язки, правила військового обліку та відповідальність за їх порушення. А також зауважують, що відповідно до чинного законодавства, за неявку для приписки без поважних причин юнаків можуть оштрафувати.

За детальнішою інформацією радять звертатися до Кременчуцького РТЦК та СП за адресою: м. Кременчук, вул. Алітуська, 6.

Телефон — (05366) 3-10-45

Варто зазначити, що приписка юнаків — це плановий захід, який щорічно проводиться на початку кожного року. У січні — березні 2023 року проводилася приписка громадян 2006 року народження.