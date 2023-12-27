Кременчуцький районний ТЦК та СП із січня проводитиме приписку юнаків 2007 року народження

Приписка до призовних дільниць проводиться задля взяття юнаків на військовий облік допризовників для визначення ступеня придатності до військової служби, вивчення їх ділових та індивідуально-психологічних якостей
У Кременчуцькому районі з січня по березень 2024 року проводиться приписка юнаків, яким у рік приписки виповнюється 17 років, до призовних дільниць.
Про це Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомляє на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Разом з повідомленням оприлюднений наказ начальника Кременчуцького РТЦК та СП «Про проведення приписки громадян до призовної дільниці».
Її проведення визначається вимогами Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та постановою Кабміну від 21.03.2002 року № 352 «Про затвердження положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу».
Приписці до призовних дільниць підлягають усі допризовники, які проживають на території району, крім осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові медичні заходи.
Для приписки до призовної дільниці юнаки 2007 року народження зобов’язані особисто прибути до Кременчуцького РТЦК та СП, або його відділів у Горішніх Плавнях, Глобиному, Семенівці та Козельщині та подати документи, перелік яких установлений Міноборони.
При собі потрібно мати:
У Кременчуцькому РТЦК та СП готові роз’яснити права та обов’язки, правила військового обліку та відповідальність за їх порушення. А також зауважують, що відповідно до чинного законодавства, за неявку для приписки без поважних причин юнаків можуть оштрафувати.
За детальнішою інформацією радять звертатися до Кременчуцького РТЦК та СП за адресою: м. Кременчук, вул. Алітуська, 6.
Телефон — (05366) 3-10-45
Варто зазначити, що приписка юнаків — це плановий захід, який щорічно проводиться на початку кожного року. У січні — березні 2023 року проводилася приписка громадян 2006 року народження.
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