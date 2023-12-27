У Решетилівській громаді на Полтавщині згорів автомобіль

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 194

26 грудня близько 18.58 у селі Покровське Решетилівської громади згорів автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає, проте автомобіль врятувати не вдалося.

Гасили вогонь рятувальники із 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Зараз надзвичайники встановлюють причини та обставини пожежі, у якій згоріла автівка.

Нагадаємо, нещодавно в одному з сіл у Полтавському районі уночі згорів автомобіль.

Фото ілюстративне