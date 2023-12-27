У Решетилівській громаді на Полтавщині згорів автомобіль

26 грудня близько 18.58 у селі Покровське Решетилівської громади згорів автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає, проте автомобіль врятувати не вдалося.
Гасили вогонь рятувальники із 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Зараз надзвичайники встановлюють причини та обставини пожежі, у якій згоріла автівка.
Нагадаємо, нещодавно в одному з сіл у Полтавському районі уночі згорів автомобіль.
Фото ілюстративне
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