АМКУ не дав кременчуцькому КП «Теплоенерго» купити труби на мільйон дорожче

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 3

Ось чому важлива конкуренція на торгах: самі учасники стежать за дотриманням закону

Комунальне підприємство «Теплоенерго» провело відкриті торги з особливостями на закупівлю пів кілометра сталевих труб та стиків, кріплень до них. Інформація розміщена в системі Prozorro. Очікувана вартість закупівлі склала 7 млн 170,5 тис. грн. На аукціон, який відбувся 9 жовтня, прийшло два учасники — львівське ТОВ «Термо-Ізол» та київське ТОВ ПТЗ («Перший трубний завод»). Замовник у підсумку визнав торги такими, що не відбулися, бо сам припустився помилки у визначенні переможця. На цю помилку вказав Антимонопольний комітет, розглянувши скаргу ТОВ «Термо-Ізол».

Це підприємство вийшло на торги з пропозицією, яка була на 1 млн 170 тис. дешевша, ніж у його конкурента ПТЗ. Керуючись ціновим критерієм, КП «Теплоенерго» спочатку визнало переможцем ТОВ «Термо-Ізол» та оприлюднило повідомлення про намір укласти з ним договір. Але водночас замовник вимагав від переможця усунути невідповідності у документації: надати додаткові документи щодо сертифікаційних випробувань на товар. Після цього КП «Теплоенерго» відхилило найбільш економічно вигідну пропозицію ТОВ «Термо-Ізол», мотивуючи це тим, що невідповідності не виправлені протягом 24 годин з моменту вимоги про їх усунення. І замовник оголосив переможцем ТОВ ПТЗ, товар якого коштував на понад мільйон дорожче.

Та дискваліфікований учасник не погодився з рішенням замовника і подав скаргу в АМКУ, уважно вивчивши документацію, яку подав на тендер конкурент. У скарзі йдеться про те, що продукція ТОВ ПТЗ не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам тендерної документації. Таким чином, замовник, неправомірно визначивши ТОВ ПТЗ переможцем тендеру, порушив принципи публічних закупівель, не здійснив об’єктивну та неупереджену оцінку тендерних пропозицій.

Антимонопольний комітет погодився з аргументами скаржника та зобов’язав КП «Теплоенерго» усунути порушення: скасувати рішення про визнання ТОВ ПТЗ переможцем закупівлі. Замовник виконав рішення Антимонопольного комітету.

ТОВ «Термо-Ізол» та ТОВ ПТЗ не вперше зустрічаються на тендерах КП «Теплоенерго». Так, у серпні ТОВ ПТЗ перемогло у тендері на постачання 300 м труб та фурнітури до них. Сума контракту склала 4 млн 954 тис. грн, яка згодом була зменшена до 4 млн 736 тис. грн. Варто зазначити, що замовник, посилаючись на недоліки в документах, відхилив дешевші пропозиції двох інших учасників — корпорації «Енергоресурс-Інвест» та вже знайомого нам ТОВ «Термо-Ізол». Але навіть попри цей факт, можна зробити висновок про те, що відкриті торги досягають своєї мети — зниження ціни в результаті конкуренції. Так, замовник визначив очікувану вартість труб у сумі 9 млн 300 тис. грн. А купив майже вдвічі дешевше. Характерно, що ТОВ «Термо-Ізол», претендуючи на контракт, під час аукціону знизило ціну майже на 2,9 млн грн.

Цей приклад свідчить, що навіть під час воєнного стану можливо і потрібно проводити конкурентні закупівлі, щоб досягати реальної економії. А для того, щоб торги були успішними, неухильно дотримуватися правил публічних закупівель і забезпечувати рівні права учасників.

Нагадаємо, на початку минулої зими «Теплоенерго» замовило генератори з переплатою в улюбленого постачальника, провівши пряму закупівлю, без торгів.