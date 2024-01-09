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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція знайшла у полі тіло 76-річної жінки

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 242

 

Правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки

9 січня близько 12.00 у Гоголівській громаді Миргородського району поліція виявила тіло 76-річної жінки. Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, жінка пішла з дому 8 січня. Тіло зниклої без ознак насильницької смерті поліція знайшла у полі, серед очерету, між селами Устивиця та Грянчиха.

Наразі тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин смерті.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік вбив жінку та намагався вбити її сина та співмешканця.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина поліція
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