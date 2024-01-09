На Полтавщині поліція знайшла у полі тіло 76-річної жінки

9 січня близько 12.00 у Гоголівській громаді Миргородського району поліція виявила тіло 76-річної жінки. Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, жінка пішла з дому 8 січня. Тіло зниклої без ознак насильницької смерті поліція знайшла у полі, серед очерету, між селами Устивиця та Грянчиха.
Наразі тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин смерті.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік вбив жінку та намагався вбити її сина та співмешканця.
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