На Полтавщині поліція знайшла у полі тіло 76-річної жінки

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9 січня близько 12.00 у Гоголівській громаді Миргородського району поліція виявила тіло 76-річної жінки. Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, жінка пішла з дому 8 січня. Тіло зниклої без ознак насильницької смерті поліція знайшла у полі, серед очерету, між селами Устивиця та Грянчиха.

Наразі тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин смерті.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік вбив жінку та намагався вбити її сина та співмешканця.



