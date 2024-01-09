Відбулося засідання виконавчого комітету відділення НОК міста Горішні Плавні

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Виконком міського відділення Національного олімпійського комітету (НОК) України провів засідання за підсумками роботи у 2023 році.

На змаганнях світового та європейського рівня представники Горішніх Плавнів здобули 24 медалі з олімпійських дисциплін. Силами відділення НОК спільно з партнерами цьогоріч вдалося провести 43 спортивно-масових заходи. Про засідання повідомляє видання «Хроніки тижня».

Спільне засідання виконавчого комітету міського відділення НОК та громадської організації «Міська олімпійська спілка» відбулося минулого четверга, 14 грудня. Серед учасників зібрання — міський голова, очільник міського відділення НОК Дмитро Биков, керівники відділу освіти Лілія Щербина та відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих внаслідок збройної російської агресії. Дмитро Биков у зверненні до зібрання наголосив, що попри війну, громада тримається й розвивається:

«Зокрема, розвиваються міські спортивні заклади, зростають наші спортсмени, маємо певні значні спортивні досягнення, тож нам є чим пишатися».

На Кубках світу й Європи, чемпіонаті світу та на III Європейських іграх з олімпійських дисциплін, зазначив мер, представники Горішніх Плавнів здобули 24 медалі. На всеукраїнських змаганнях — 116 нагород.

«Готуємося до олімпійського 2024 року», — підкреслив міський голова.

Розвиток через труднощі Мер розповів про важливі для життєдіяльності громади події, які відбулися останнім часом. Зокрема, 12 грудня на засіданні виконкому міської ради погоджено проєкт бюджету на 2024 рік — головного фінансового документа громади. Усі видатки, які були в 2023 році, залишаться приблизно на тому ж рівні й наступного року. Поряд із цим передбачено збільшення заробітної плати у бюджетній сфері.

«Будемо робити все від нас залежне, аби ніяким чином не погіршилося фінансування. У першу чергу – ДЮСШ міста, у тому числі спортивно-масових заходів, які ми запланували. Бюджет міського відділення НОК у 2024 році також буде на рівні минулого року. Будемо намагатися все зберегти та, за можливості, примножити», — підсумував Дмитро Биков.

Заступник виконавчого директора міського відділення НОК Євгеній Михасьов представив звіт про діяльність відділення за 2023 рік.

Він зазначив, що поточний рік розпочався з підписання угод про співпрацю з «суб’єктами олімпійського руху».

«У великій олімпійській сім’ї з’явилися нові члени», — наголосив Евгеній Михасьов.

Це, зокрема, ФК «Гірник-спорт», СК «Айседора», Полтавський обласний осередок всеукраїнської федерації фрі-файту, контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв, ГО «Ферум».

«Разом із ДЮСШ міста, ФК «Гірник-спорт», ГО «Ферум», регіональним центром «Інваспорт» було проведено низку змагань та турнірів із футболу, баскетболу, плавання, шахів, тенісу, акробатики, легкої атлетики. Окремі з них вже мають статус «всеукраїнських», — зазначив доповідач.

Разом із відділами освіти, культури, спорту і туризму проведено легкоатлетичний забіг, присвячений Міжнародному дню спорту на благо розвитку й миру та Всесвітньому дню здоров’я. Відбулася низка заходів НОК України. Зокрема, у рамках проєкту НОК OlympicLab у школі No 2 відбувся «Чат із чемпіонами та навички лідерства».

Під час цієї зустрічі зі спортсменами та тренерами діти дізнавалися про дзюдо. Також відбувся загальноміський етап «Олімпійського дня-2023» для школярів. До участі було залучено 350 дітей. Для спортсменів найменшого віку один з етапів «Олімпійського дня» пройшов у форматі дитячої велогонки. Її основним організатором виступив відділ культури, спорту і туризму міської ради. Через війну не функціонує ДСОЦ «Горизонт», тому традиційне «Олімпійське літо» провели в пришкільних таборах міста та ЦДтаЮТ.

А на спортивній базі ДЮСШ № 3 разом із вихованцями відділень веслування на байдарках і каное були підняті державний та олімпійський прапори на честь відкриття III Європейських ігор, які проходили з 21 червня по 2 липня у Кракові. З початком нового навчального року всі школи міста долучилися до Всеукраїнського «Олімпійського дня» та «Олімпійського тижня». Вчителі фізкультури та тренери ДЮСШ провели низку заходів, як фізичної, так і теоретичної спортивної спрямованості.

Діти відвідали ДЮСШ міста: ознайомилися з дисциплінами, які культивуються в Горішніх Плавнях, поспілкувалися з провідними спортсменами та тренерами. З метою залучення підростаючого покоління до занять спортом у рамках проєкту Do like Olympians проходять зустрічі з тренерами ігрових видів спорту, єдиноборств, акробатики, студій функціонального тренінгу – з урахуванням вікових особливостей дітей.

Учні школи No 5 у рамках проєкту НОК України OlympicLab «Чат із чемпіонами та навички лідерства» поспілкувалися в онлайн-форматі з президентом НОК України, олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом, а також із титулованими спортсменами Георгієм Зантараєю, Олександром Абраменком, Ольгою Харлан, Людмилою Лузан та Ярославою Магучіх. Ці заходи відбулися в рамках Європейського тижня спорту.

«На сьогодні наше відділення спільно з партнерами провели 43 спортивно-масових заходи, і до кінця року їх кількість збільшиться. А попереду на нас чекають Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Готуємося також до цікавих місцевих заходів», — підсумував Євгеній Михасьов.