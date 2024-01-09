Відзавтра учні Кременчуцької гімназії № 28 розпочнуть навчання у змішаному форматі

З 10 січня учні Кременчуцької школи №28 розпочинають навчання у змішаному форматі. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
У перший день для дітей проведуть урок безпеки та відпрацюють алгоритм дій під час повітряної тривоги.
У разі оголошення повітряної тривоги учні та педагоги спускатимуться у найпростіше укриття, яке знаходиться у школі, і розраховане на 645 осіб.
Нагадаємо, у п'ятницю, 5 січня, кременчуцьким школярам продовжили канікули на два дні у зв'язку із погіршенням погодних умов. Завтра, 10 січня, вони мають повернутись до навчання.
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