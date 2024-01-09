Другу добу в місті усувають наслідки негоди, про це пише офіційний телеграм-канал Кременчуцької міської ради.
Також сніг у місті розчищає 10 бригад комунальників. У повідомленні йдеться, що за два дні негоди шляховики висипали 48 тонн протиожеледної суміші на дороги міста. Нагадаємо, на Полтавщині дорожники ліквідовують наслідки негоди. Також відстежити рух комунальної спецтехніки можна в онлайн-режимі.
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