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Сорок машин та 10 бригад комунальників — влада Кременчука звітує про боротьбу зі снігом та ожеледицею

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 138

 

У мерії зазначають, роботи досі тривають

Другу добу в місті усувають наслідки негоди, про це пише офіційний телеграм-канал Кременчуцької міської ради.

 

«Сьогодні на дорогах, тротуарах та у внутрішніх кварталах міста працює 41 одиниця комунальної техніки. Першочергово обробляють основні дороги, перехрестя, мости та підйоми. Забезпечують проїзд до лікарень міста та критичних об’єктів» — йдеться у публікації телеграм-каналу «Кременчук.Офіційний».

Також сніг у місті розчищає 10 бригад комунальників. У повідомленні йдеться, що за два дні негоди шляховики висипали 48 тонн протиожеледної суміші на дороги міста. Нагадаємо, на Полтавщині дорожники ліквідовують наслідки негоди. Також відстежити рух комунальної спецтехніки можна в онлайн-режимі.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук негода сніг ожеледиця комунальники комунальна техніка

А у вас на районі дороги та тротуари розчищені?

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