Відсьогодні кременчужани знову можуть відстежити рух комунальної спецтехніки

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 136

У Кременчуці з вечора 7 січня й станом на зараз над прибиранням вулиць від снігу працюють 32 одиниці комунальної техніки

Відсьогодні, 8 січня, на Полтавщині кожен може відстежити в онлайн-режимі, де працює спецтехніка на дорогах місцевого значення. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

— Ми чуємо звернення мешканців регіону та оперативно на них реагуємо. Тому відповідне рішення прийняли на Раді оборони минулого тижня, — йдеться у повідомленні.

Відстежити рух спецтехніки на Полтавщині можна тут. А у Кременчуці – тут.

За інформацією пресслужби Кременчуцької міської ради, з вечора 7 січня на дорогах Кременчука, тротуарах та у внутрішніх кварталах міста працюють 32 одиниці комунальної техніки.

Першочергово обробляють основні дороги, перехрестя, мости та підйоми. Забезпечують проїзд до лікарень міста та критичних об’єктів.

Загалом над розчищенням від снігу зупинок, пішохідних переходів та тротуарів працюють 13 бригад комунальників.

Наразі забезпечується безперебійна робота громадського транспорту. Прибиральні роботи тривають й надалі.

Нагадаємо, що раніше попереджали про значне погіршення умов в Україні та у Полтавській області.