У Полтаві 17 багатоповерхівок та два заклади освіти залишилися без опалення (оновлено)

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 340 Коментарів: 1

У Полтаві внаслідок пориву тепломережі тимчасово залишилися без опалення 17 багатоквартирних будинків і 2 заклади освіти. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Зараз фахівці «Полтаватеплоенерго» усувають наслідки аварії.

За попередньою інформацією, пошкоджену ділянку відремонтують найближчим часом.

Нагадаємо, що на Полтавщині функціонують 482 пункти незламності. Ознайомитися з переліком пунктів Незламності можна в чатботі телеграм-проєкту Пункт незламності. Також інформацію по районах можна знайти на офіційному сайті Полтавської ОВА.

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За інформацією Філіпа Проніна, станом на 14.55, теплопостачання відновили у двох закладах освіти та 15 багатоповерхівках.

Ремонтні роботи тривають.