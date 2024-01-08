У Полтаві внаслідок пориву тепломережі тимчасово залишилися без опалення 17 багатоквартирних будинків і 2 заклади освіти. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Зараз фахівці «Полтаватеплоенерго» усувають наслідки аварії.
За попередньою інформацією, пошкоджену ділянку відремонтують найближчим часом.
Нагадаємо, що на Полтавщині функціонують 482 пункти незламності. Ознайомитися з переліком пунктів Незламності можна в чатботі телеграм-проєкту Пункт незламності. Також інформацію по районах можна знайти на офіційному сайті Полтавської ОВА.
Додано
За інформацією Філіпа Проніна, станом на 14.55, теплопостачання відновили у двох закладах освіти та 15 багатоповерхівках.
Ремонтні роботи тривають.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.