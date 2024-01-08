У перший тиждень нового року у Кременчуці народилися 24 малюки

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 170

У перший тиждень нового року, із 1 до 7 січня, у Кременчуці народилися 24 дитини. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилося 18 малюків, а в пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 6 діток.

Хлопчиків і дівчаток народилося порівну — по 12.

Нагадаємо, в останній тиждень 2023 року у Кременчуці народилося 19 малюків. Серед них — хлопчик-богатир вагою 5,5 кг та зростом 55 см.