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Здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає світ повернутися до маскового режиму

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 229

 

Пов’язано це з тим, що захворювання на COVID-19 починає набирати нових обертів

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає світову громадськість повернутися до маскового режиму у зв’язку із поширенням захворювання на COVID-19. Про це пише генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

— Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID-19, грипом, гострими респіраторними вірусними інфекціями та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів. Тому очікується, що така ж тенденція триватиме після зимових свят, — зазначає Гебреєсус.

Очільник ВООЗ наголошує, що поширення інфекції у період зимових свят спричинене активними поїздками людей та зустрічами у зачинених приміщеннях. Такі умови сприяють швидкому розповсюдженню вірусів. Тож вже незабаром статистика із захворюваності підскочить до нових піків.

Він також нагадав про такі засоби захисту від захворювання як маски, вакцинація та тестування і порекомендував повернутися до маскового режиму.

На початку грудня Міністерство охорони здоров’я повідомляло, що в Україні щотижня госпіталізують у середньому до 4200 пацієнтів з гострими респіраторними вірусними інфекціями. Захворюваність на коронавірус серед них займає приблизно третину, але статистика щотижня зростає.

Нагадаємо, у грудні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з директором Департаменту охорони здоров’я Максимом Середою. На той час у місті було зареєстровано 666 випадків захворювання на ГРВІ та 30 — на COVID-19. Випадків смерті від захворювання не було. А от вакцина проти коронавірусу у місті відсутня.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Укрінформ
Теги: ВООЗ Covid-19 захворюваність вакцинація масковий режим
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