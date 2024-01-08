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«Мобілізація»: в Україні обрали слово року 2023

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 207

 

Піковий інтерес до цього слова був у грудні

Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав «мобілізацію» словом 2023 року. Про це повідомили на сайті проєкту.

Як пояснили укладачі словника, термін був у центрі суспільної дискусії протягом усього року, але піковий інтерес до нього зафіксували у грудні — коли уряд вніс до парламенту гучний законопроєкт про мобілізацію.

Автори «Мислово» пояснили, що слово «мобілізація» потіснило іншого кандидата — «контрнаступ». Інші претенденти на звання слова року також повʼязані з війною. 

Укладачі словника виділили, зокрема, такі:

  • «ухилянт» — чоловік, який ухиляється від мобілізації; також політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових;
  • «яйця по 17 гривень» — символ корупції у Міноборони України;
  • «блокада/деблокада» — пов’язане з блокадою Росією українських морських портів, а також недружніми діями польських перевізників і фермерів, які блокують кордон;
  • «позиційна війна» — цей термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перехід війни на новий етап;
  • «дрон» — через різке збільшення використання дронів, зокрема FPV, що мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій у цьому році.

Єдиним словом з загальносвітового контексту у цьому списку став ШІ (штучний інтелект), хоча і його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи, наголосили автори.

Словник «Мислово» був створений у 2012 році для фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Новими лексемами його поповнюють користувачі — пересічні українці.

«Мислово» обирало слово року водинадцяте. Основними критеріями при його виборі є популярність і соціальна значущість. 

У 2022 році словом року «Мислово» обрав фразу «русский военный корабль, иди на х*й».

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Автор: Альона Душенко
Теги: мобілізація
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