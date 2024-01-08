«Мобілізація»: в Україні обрали слово року 2023

Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав «мобілізацію» словом 2023 року. Про це повідомили на сайті проєкту.
Як пояснили укладачі словника, термін був у центрі суспільної дискусії протягом усього року, але піковий інтерес до нього зафіксували у грудні — коли уряд вніс до парламенту гучний законопроєкт про мобілізацію.
Автори «Мислово» пояснили, що слово «мобілізація» потіснило іншого кандидата — «контрнаступ». Інші претенденти на звання слова року також повʼязані з війною.
Укладачі словника виділили, зокрема, такі:
Єдиним словом з загальносвітового контексту у цьому списку став ШІ (штучний інтелект), хоча і його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи, наголосили автори.
Словник «Мислово» був створений у 2012 році для фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Новими лексемами його поповнюють користувачі — пересічні українці.
«Мислово» обирало слово року водинадцяте. Основними критеріями при його виборі є популярність і соціальна значущість.
У 2022 році словом року «Мислово» обрав фразу «русский военный корабль, иди на х*й».
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