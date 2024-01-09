Поліція Горішніх Плавнів розшукує Артема Марченка
Сьогодні, 16:16
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Чоловік переховується від суду за крадіжку
Відділ поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції (місто Горішні Плавні) розшукує 20-річного Артема Марченка. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.
Чоловік переховується від суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).
У разі наявності інформації про можливе місце знаходження чоловіка, поліція просить повідомляти за телефонами:
- (097)900-72-98 — чергова частина відділу поліції Nº 2 Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини
- (097)775-44-72 (ініціатор розшуку).
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Кременчуцьке РУП ГУНП
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