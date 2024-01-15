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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Групи інвалідності хочуть замінити на перелік хвороб — Мар'яна Безугла

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 358 Коментарів: 1

 

Наприклад, онкохворі чи хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб з третьою групою інвалідності підлягають

Групи інвалідності в законопроєкті про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби хочуть замінити на перелік хвороб. Про це повідомила заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Фейсбуці.

 

За її словами, планувалося прибрати групи інвалідності з закону і написати, що порядок визначається Кабміном. І тоді Кабмін визначатиме, наприклад, що онкохворі чи хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб з третьою групою інвалідності — підлягають.

Ці пропозиції йшли від Головнокомандувача ЗС України про що він публічно зазначив у брифінгу, а потім ідею розвинув медичний комітет Верховної Ради України та Міністерства охорони здоров’я України.

— Ідея повʼязана ще з тим, що МОЗ планує ліквідувати МСЕК та групи інвалідності поступово взагалі, що цілком логічно, відповідає світовій практиці та знизить корупційні ризики. Поки це концепт, подивимось, як проєкт перереєструють. Фінального рішення немає і я не вирішую це питання, — зазначила Мар’яна Безугла.

Нагадаємо, що в жовтні про це вже розповідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, уряд прийняв план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і з 2025 року будуть запроваджені інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого планували позбавити відстрочки осіб з 3 групою інвалідності. 11 січня цей законопроєкт був відкликаний Кабміном на доопрацювання, але Міністерство оборони України вже підготувало нову редакцію законопроєкту і готове внести її на погодження Кабміну найближчим часом.

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Автор: Дарія Згура
Теги: медична реформа МОЗ МСЕК Україна
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Коментарі: 1

103
Зорин:
Сьогодні, 17:51

Знову ця чушка вякає, її ж уже виперли звідусіль.


1 0

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