Групи інвалідності хочуть замінити на перелік хвороб — Мар'яна Безугла

Наприклад, онкохворі чи хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб з третьою групою інвалідності підлягають
Групи інвалідності в законопроєкті про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби хочуть замінити на перелік хвороб. Про це повідомила заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Фейсбуці.
За її словами, планувалося прибрати групи інвалідності з закону і написати, що порядок визначається Кабміном. І тоді Кабмін визначатиме, наприклад, що онкохворі чи хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб з третьою групою інвалідності — підлягають.
Ці пропозиції йшли від Головнокомандувача ЗС України про що він публічно зазначив у брифінгу, а потім ідею розвинув медичний комітет Верховної Ради України та Міністерства охорони здоров’я України.
Нагадаємо, що в жовтні про це вже розповідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, уряд прийняв план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і з 2025 року будуть запроваджені інші підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.
Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого планували позбавити відстрочки осіб з 3 групою інвалідності. 11 січня цей законопроєкт був відкликаний Кабміном на доопрацювання, але Міністерство оборони України вже підготувало нову редакцію законопроєкту і готове внести її на погодження Кабміну найближчим часом.
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