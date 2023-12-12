На Полтавщині дитина провалилася під лід

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12 грудня близько 13.00 у Котельві на Полтавщині 13-річний хлопчик провалився під лід. Про це повідомив речник Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

Хлопець провалився у воду по пояс, тому зміг самостійно вибратися з води та дістатися берега. Він говорить, що хотів скоротити шлях додому, тому й пішов через лід.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині рятувальники витягли жінку із крижаної води.