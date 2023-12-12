Дружині загиблого захисника України в Кременчуцькій РВА вручили нагороду чоловіка

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Сьогодні, 12 грудня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили посмертну нагороду дружині загиблого на війні молодшого лейтенанта Максима Олеговича Снісаренка.

Бойову нагороду — орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, Ірині Снісаренко від імені президента передав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік та ТВО начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

— Максим Олегович народився 22 жовтня 1981 року. Захищаючи Україну, він загинув 15 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу в районі села Гряниківка Харківської області під час штурмових дій противника, гідно виконуючи свій військовий обов’язок. Нагороджений за вірність військовій присязі, проявлену стійкість і мужність, — сказав Олег Лєднік під час вручення нагороди.

Указ № 432 про нагородження (посмертно) командира роти, молодшого лейтенанта Максима Снісаренка орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню був підписаний Президентом України 18 липня 2023 року.

Як виявилося, дружина загиблого воїна Ірина Снісаренко працює у відділі призову Кременчуцького РТЦК та СП. А її чоловік на самому початку повномасштабної війни добровільно пішов захищати Україну, а до того працював на митниці — старшим державним інспектором митного поста «Гоптівка».

— До війни він працював на митниці й не міг спокійно спостерігати, як ворог напав на Україну та вбиває мирне населення. Він добровільно пішов на фронт. Це було його рішення. Воно не обговорювалося. Лише сказав мені, що там він більш потрібен… Мій чоловік був дуже хоробрим та мужнім, — розповіла пані Ірина.

Вона побажала усім українцям скорішої Перемоги, закінчення війни та щоб люди жили на вільній землі під мирним небом.

— Нехай пам’ять про усіх загиблих згуртовує нас, дасть нам силу й волю, мудрість і наснагу. Хай горить свіча пам’яті про тих, хто заради України та усіх нас пожертвував найдорожчим — своїм життям! Вічна слава Воїну і Захиснику України! Герої не вмирають — вони залишаються у наших серцях! — сказав під час вручення бойової нагороди Мирослав Волков.

Поховали молодшого лейтенанта Максима Снісаренка з військовими почестями 24 лютого 2023 року на Алеї Героїв на міському кладовищі Богодухівській громаді на Харківщині.