Дружині загиблого захисника України в Кременчуцькій РВА вручили нагороду чоловіка

Орденом Богдана Хмельницького III ступеню нагороджено (посмертно) Снісаренка Максима Олеговича, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 12 грудня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили посмертну нагороду дружині загиблого на війні молодшого лейтенанта Максима Олеговича Снісаренка.
Бойову нагороду — орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, Ірині Снісаренко від імені президента передав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік та ТВО начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.
Указ № 432 про нагородження (посмертно) командира роти, молодшого лейтенанта Максима Снісаренка орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню був підписаний Президентом України 18 липня 2023 року.
Як виявилося, дружина загиблого воїна Ірина Снісаренко працює у відділі призову Кременчуцького РТЦК та СП. А її чоловік на самому початку повномасштабної війни добровільно пішов захищати Україну, а до того працював на митниці — старшим державним інспектором митного поста «Гоптівка».
Вона побажала усім українцям скорішої Перемоги, закінчення війни та щоб люди жили на вільній землі під мирним небом.
— Нехай пам’ять про усіх загиблих згуртовує нас, дасть нам силу й волю, мудрість і наснагу. Хай горить свіча пам’яті про тих, хто заради України та усіх нас пожертвував найдорожчим — своїм життям! Вічна слава Воїну і Захиснику України! Герої не вмирають — вони залишаються у наших серцях! — сказав під час вручення бойової нагороди Мирослав Волков.
Поховали молодшого лейтенанта Максима Снісаренка з військовими почестями 24 лютого 2023 року на Алеї Героїв на міському кладовищі Богодухівській громаді на Харківщині.
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