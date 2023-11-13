Родинам загиблих захисників України в Кременчуцькій РВА вручили посмертні нагороди

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Троє загиблих воїнів служили в одній військовій частині територіальної оборони, загинули в боях на Донеччині та були посмертно нагороджені орденом «За мужність» одним Указом Президента України

Сьогодні, 13 листопада, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди рідним трьох загиблих воїнів з Кременчука. Усі троє — сержант Євгеній Козачук, старший солдат Олександр Гичко та солдат Денис Василенко, служили в одній військовій частині територіальної оборони — А7311, загинули у березні у боях на Донеччині та були нагороджені орденом «За мужність» III ступеню посмертно одним Указом Президента України № 470 від 4.09.2023 року.

Нагороди від імені Президента України передали рідним начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік та т. в. о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Мирослав Волков.

— Від імені Президента України ми вручаємо нагороди рідним наших воїнів-захисників. На жаль, ці нагороди вручаються посмертно. Але і країна, і кременчужани повинні знати та будуть завжди пам’ятати імена тих Героїв, які віддали життя, захищаючи Україну, — сказав Олег Лєднік, вручаючи нагороди.

Він розповів про кожного із загиблих воїнів та вручив їх рідним ордени.

Сержант Євгеній Олександрович народився 27 лютого 1980 року. На військову службу пішов добровільно на третій день повномасштабної війни — 26 лютого 2022 року. Був бойовим медиком — рятував побратимів під час бою. Мав позивний «Ватсон». Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тоненьке Донецької області 14 березня 2023 року у віці 43-х років.

Старший солдат Олександр Григорович Гичко народився 19 січня 1988 року. На військову службу пішов добровільно у перші дні повномасштабної війни — 27 лютого 2022 року. Служив водієм зенітно-кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степанівка Донецької області 29 березня 2023 року у віці 35 років.

Солдат Денис Володимирович народився 13 липня 1988 року. На військову службу пішов добровільно у перші дні повномасштабної війни — 9 березня 2022 року. Захищати Україну почав ще у 2014 році — пройшов АТО. Воював на посаді стрільця стрілецької роти. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тоненьке Донецької області 22 березня 2023 року у віці 34 років.

— Ми повинні знати своїх Героїв, тих людей, які віддали життя, захищаючи Україну, — сказав Мирослав Волков, вручаючи нагороди.

На вручення орденів прийшли побратими загиблих воїнів.

— Вони загинули, захищаючи нас, захищаючи Україну. Ми будемо завжди їх пам’ятати. Герої не вмирають! — сказала військова Тетяна Олексієнко, яка служила разом з загиблими.

Не всі з тих, хто прийшов на вручення нагород, змогли розповісти про загиблих, ледь стримуючи сльози. Дружина Олександра Гичка змогла розповісти про чоловіка та подякувала тим, хто зараз захищає країну.

— Він не зміг залишитися вдома, коли на Україну напав ворог. І загинув, як Герой. Я особисто знаю багатьох його побратимів. Вони зараз підтримують мене і в такий нелегкий час стоять на захисті України, воюють у жахливих умовах, але не здаються. Ми їм маємо бути вдячні й будемо їх підтримувати, — сказала пані Алла.