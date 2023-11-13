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Троє заступників мера Кременчука проведуть особисті прийоми громадян

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 164

 

Графік прийомів

Впродовж поточного тижня у Кременчуці керівництво проведе 3 прийоми громадян з особистих питань. Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради.

  • 14 листопада, з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Кравченко Дмитро Васильович. Адреса: Приміщення контакт-центру № 10 (вул. Вадима Пугачова, 9).
  • 15 листопада, з 16.00 до 17.00 — заступник міського голови Проценко Руслан Олександрович. Адреса: Приміщення КЗК Кременчуцька міська публічна бібліотека філія №5 (вул. Республіканська, 65).
  • 16 листопада, з 16.00 до 17.00 — секретар міської ради Гриценко Юрій Васильович. Адреса: Приміщення контакт-центру № 11 (вул. Миру, 13).
— Дізнатися додаткову інформацію та записатися на прийом можна за телефоном: 098-988-31-33, — йдеться у повідомленні.
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: прийом громадян
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