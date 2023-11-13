Спортсмени з Полтавщини завоювали 7 медалей чемпіонату України з боксу: серед них кременчужанин

Кременчуцький боксер Ярослав Хохлач здобув бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу серед молоді, що відбувся у Чернівецькій області. Окрім нього, золоті, срібні та бронзові медалі привезли на Полтавщину ще 6 спортсменів. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Перше місце посіли Ангеліна Некрасова та Каріна Звєрєва, друге — Марина Шевченко та Данило Перетокін (Горішні Плавні). «Бронзу» отримали Ілля Малярнеко (Полтава) та Поліна Довгінка (Миргород).
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