Спортсмени з Полтавщини завоювали 7 медалей чемпіонату України з боксу: серед них кременчужанин

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 159

Кременчуцький боксер Ярослав Хохлач здобув бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу серед молоді, що відбувся у Чернівецькій області. Окрім нього, золоті, срібні та бронзові медалі привезли на Полтавщину ще 6 спортсменів. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Перше місце посіли Ангеліна Некрасова та Каріна Звєрєва, друге — Марина Шевченко та Данило Перетокін (Горішні Плавні). «Бронзу» отримали Ілля Малярнеко (Полтава) та Поліна Довгінка (Миргород).