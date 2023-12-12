У Кременчуці наступного року планують відремонтувати втричі менше доріг, ніж зазвичай — Москалик

За словами директора управління житлово-комунального господарства Івана Москалика, у 2017-18 роках у Кременчуці виконували ремонтних дорожніх робіт на площі 220-230 тисяч метрів квадратних. Тоді як вже у 2023 році цей показник дорівнював 78 тисячам квадратних метрів.
Нагадаємо, директор управління ЖКГ заявляв, що на комунальних підприємствах міста масово роздають повістки, через що виник дефіцит кадрів.
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