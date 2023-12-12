У Кременчуці наступного року планують відремонтувати втричі менше доріг, ніж зазвичай — Москалик

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 136

За словами директора управління житлово-комунального господарства Івана Москалика, у 2017-18 роках у Кременчуці виконували ремонтних дорожніх робіт на площі 220-230 тисяч метрів квадратних. Тоді як вже у 2023 році цей показник дорівнював 78 тисячам квадратних метрів.

— У 2024 році ми плануємо виконати роботи, орієнтовно, на 100 тисяч квадратних метрах доріг. Але, ми будемо регулювати цей показник, бо маємо реальний дефіцит робочих кадрів. На дорогах міста працює значно менше бригад зараз. Людей не вистачає. Капітальних робіт ми не плануємо, це будуть лише підтримуючи ремонти доріг, — сказав Іван Москалик.

Нагадаємо, директор управління ЖКГ заявляв, що на комунальних підприємствах міста масово роздають повістки, через що виник дефіцит кадрів.