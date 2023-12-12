Кременчужанці загрожує 119 гривень штрафу за «вбивство чоловіка»

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 310

Сьогодні, 12 грудня, близько півночі мешканка Кременчука зателефонувала до поліції та зізналася у вбивстві свого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста.

Коли правоохоронці прибули на виклик, то з’ясували, що жінка насправді нікого не вбивала. Її чоловік повідомив поліції, що вони перебувають у процесі розлучення і протягом певного часу не розмовляють одне з одним.

За таке хибне повідомлення до поліції жінка отримала адмінпротокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (завідомо хибний виклик). Їй загрожує до 119 гривень штрафу (7 неоподатковуваних мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині жінка, обороняючись, убила ножем свого родича.