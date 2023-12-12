Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Кременчужанці загрожує 119 гривень штрафу за «вбивство чоловіка»

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 310

 

Вона сама викликала поліцію

Сьогодні, 12 грудня, близько півночі мешканка Кременчука зателефонувала до поліції та зізналася у вбивстві свого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста.

Коли правоохоронці прибули на виклик, то з’ясували, що жінка насправді нікого не вбивала. Її чоловік повідомив поліції, що вони перебувають у процесі розлучення і протягом певного часу не розмовляють одне з одним.

За таке хибне повідомлення до поліції жінка отримала адмінпротокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (завідомо хибний виклик). Їй загрожує до 119 гривень штрафу (7 неоподатковуваних мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині жінка, обороняючись, убила ножем свого родича.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: Кременчук убивство хибний виклик патрульна поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх