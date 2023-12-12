На Полтавщині у пожежі загинув чоловік

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11 грудня близько 20.00 у місті Хорол на Полтавщині в пожежі загинув чоловік. Інформацію про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Після гасіння пожежі у будинку правоохоронці знайшли тіло чоловіка. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці розглядають питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Слідчі з’ясовують причини та обставини трагедії.

Нагадуємо, цими вихідними на Полтавщині у с. Опішня після пожежі у будинку виявили мертву жінку.

Фото ілюстративне