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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у пожежі загинув чоловік

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 146

 

Поліція встановлює обставини

11 грудня близько 20.00 у місті Хорол на Полтавщині в пожежі загинув чоловік. Інформацію про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Після гасіння пожежі у будинку правоохоронці знайшли тіло чоловіка. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці розглядають питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Слідчі з’ясовують причини та обставини трагедії.

Нагадуємо, цими вихідними на Полтавщині у с. Опішня після пожежі у будинку виявили мертву жінку.

Фото ілюстративне

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: kyivschina24.com
Теги: Полтавщина Хорол пожежа загиблий
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