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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині після пожежі у будинку знайшли мертву 79-річну жінку

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 209

 

Її тіло направили на судово-медичну еспертизу

Вчора, 10 грудня, близько 8.30 горів житловий будинок в селищі Опішня Полтавського району. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Після пожежі в будинку правоохоронці виявили мертву 79-річну власницю оселі. ЇЇ тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа смерть Опішня
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