На Полтавщині після пожежі у будинку знайшли мертву 79-річну жінку

Вчора, 10 грудня, близько 8.30 горів житловий будинок в селищі Опішня Полтавського району. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Після пожежі в будинку правоохоронці виявили мертву 79-річну власницю оселі. ЇЇ тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За цим фактом розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.
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