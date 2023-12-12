На Кременчуччині 48-річний чоловік викрав причіп — поліція

В одному із сіл Кременчуцького району 48-річний чоловік викрав розукомплектований автомобільний причіп. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Причіп правоохоронці знайшли у чоловіка вдома.
Відомо, що чоловік проник на у двір односельців. Поліція встановила очевидців злочину та вилучила речові докази.
За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
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