Виграй свій новорічний кошик — розіграш від газети «Для дому і сім'ї» та «Бутік м’яса»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 137

Менш як місяць залишився до Нового року. Господині вже планують, чим смачненьким порадувати рідних, що приготувати на святковий стіл

Газета «Для дому і сім'ї» разом з «Бутік м’яса» приготував для читачів друкованого видання приємний сюрприз: справжній святковий новорічний кошик отримує автор найсмачнішої та найоригінальнішої новорічної страви.

Головна умова: рецепт має бути святковим, але досить простим та недорогим в приготуванні.

Вам потрібно купити свіжий випуск газети «Для дому і сім'ї», вирізати купон з розіграшем, надіслати свої рецепти разом з «розіграшним купоном» у редакцію за адресою: Кременчук, вул. Шевченка, 50А або в Телеграм на номер +380507574356 (фото купона прикласти разом з рецептом).

Переможця визначить конкурсне журі.

Кошик вручимо напередодні Нового року.