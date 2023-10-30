Двом родинам загиблих захисників України в Кременчуцькій РВА вручили посмертні нагороди Героїв

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 495

Сьогодні у Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам загиблих воїнів – десантника і розвідника.

Нагороди від імені Президента України передали заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко та т.в.о. начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП (колишній військкомат – ред.) Мирослав Волков.

Першим державну нагороду вручили родині загиблого солдата Міцевського Яна Олександровича. Указом Президента України №317 від 6 червня 2023 року за особисту мужність, проявлену стійкість та героїзм, вірність Військовій присязі,

виявлені у боях за Україну він був посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Ян Міцевський народився 12 листопада 1990 року. На військову службу він пішов добровільно й був мобілізований 5 травня 2022 року Кременчуцьким ТЦК та СП.

Навідник десантно-штурмового батальйону військової частини А0281 солдат Ян Міцевський загинув під час виконання бойового завдання біля села Долина Слов’янського району Донецької області 25 серпня 2022 року на 32-му році життя.

Нагороду полеглого Героя отримала його мати - Галина. Разом з неї на нагородження прийшли батько та рідні загиблого воїна. Серед них був і керівник Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини Юрій Сливка.

Він розповів, що Ян є його племінником – сином рідної сестри його дружини. Він працював у ветлікарні, був гарним спеціалістом, добросовісною та порядною людиною, відданим патріотом України. Під час роботи висадив алею дерев навколо ветлікарні, залишивши після себе живу пам'ять. Ян повернувся з-за кордону після початку війни й добровільно пішов захищати Україну. Мав поранення у перші місяці повномасштабної війни.

- Лікарі казали йому після поранення, що не можна більше йти на фронт, бо залишилися осколки, які не змогли витягнути. Проте він нікого не послухав, пройшов реабілітацію й знову на фронт. Там він рятував та витягував побратимів, працював лікарем, і надаючи медичну допомогу, як парамедик, загинув… Це велика втрата для батьків і для усіх нас – рідних… Ця проклята війна – гинуть кращі наші сини, справжні патріоти України… Вічна пам'ять загиблому Герою, - розповів Юрій Слівка про Яна Міцевського.

Другим державну нагороду вручили дружині загиблого захисника Соколова Андрія Вікторовича – Оксані, яка прийшла на нагородження разом з двома малолітніми дочками. Указом Президента України №202 від 7 квітня 2023 року, за особисту мужність, проявлену стійкість та героїзм, вірність Військовій присязі, виявлені у боях за Україну він був посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Андрій Соколов народився 28 червня 1979 року на Донеччині. На військову службу за контрактом він пішов добровільно 29 січня 2018 року та був призваний Покровсько-Ясинуватським ОМТЦК Донецької області.

Був командиром відділення взводу радіорозвідки розвідувальної роти військової частини А0501. Брав участь у проведенні АТО/ООС та мав статус «Учасника бойових дій».

Молодший сержант Андрій Соколов загинув від артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області 27 січня 2023 року на 44-му році життя.

- Він був гарний командир, який постійно допомагав своїм підлеглим, навчав їх, як виконати завдання, знаходив для них потрібну інформацію. Все що знав, усі свої знання та вміння, він передавав побратимам. У його підпорядкуванні було 4 людини. Він пройшов пекло та багато чого бачив, бо пройшов три ротації. Воював під Авдіївкою, на Харківському напрямку, а загинув у 20 км від Сватового… У цивільному житті він працював на шахті - починав з електрослюсаря, а закінчив механіком добувної ділянки. На шахті його цінували та поважали за професіоналізм. Але він вирішив присвятити себе захисту Батьківщини... Наша родина приїхала до Кременчука з Димитрограду років з 5 тому, бо там було небезпечно - дуже близько до фронту. Ми переживали за своїх дітей і тому вирішили переїхати, - розповіла пані Оксана про свого загиблого чоловіка.

Після вручення нагород Артем Даценко та Мирослав Волков висловили співчуття родинам загиблих Героїв та запевнили, що для них буде завжди всебічна підтримка і допомога.