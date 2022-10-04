В обіймах найрідніших Сергій Волинський отримав звання Героя України

Орден «Золота Зірка» морському піхотинцеві вручив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Туреччині
Виконувач обов'язків командира миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Сергій Волинський 3-го жовтня отримав звання Героя України.
Орден «Золота Зірка» морському піхотинцеві вручив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Туреччині.
Крім Сергія Волинського президент відзначив найвищою державною нагородою командира полку Національної гвардії «Азов» Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка і командира 12-ї бригади Національної гвардії України Дениса Шлегу.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер