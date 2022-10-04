В обіймах найрідніших Сергій Волинський отримав звання Героя України

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 300

Виконувач обов'язків командира миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Сергій Волинський 3-го жовтня отримав звання Героя України.

Орден «Золота Зірка» морському піхотинцеві вручив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Туреччині.

Крім Сергія Волинського президент відзначив найвищою державною нагородою командира полку Національної гвардії «Азов» Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка і командира 12-ї бригади Національної гвардії України Дениса Шлегу.

- Ми всі пишаємося вами. І я надзвичайно щасливий, що з вами – рідні, і дуже щасливий, що ви в нас такі є. Ви не просто герої, ви – живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному з вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших побратимів, які зараз у полоні. Пишаюся, що ми живемо в одній країні, за неї разом боремось і точно переможемо. Слава Україні! - зазначив президент Володимир Зеленський під час відеодзвінка з військовослужбовцями.

Під час зустрічі командири «Азовсталі» передали керівництву держави прапор України, на якому написали девізи своїх підрозділів. Зокрема, Волинський написав гасло морської піхоти «Вірні завжди».