У Кременчуцькому районі розшукують безвісти зниклу Ольгу Яцину

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісти зниклу 26-річну Ольгу Іванівну Яцину.
9 вересня жінка разом із 5-річним сином пішли зі свого помешкання у селі Кам’яні Потоки. Зв'язок із зниклою нині відсутній.
Прикмети жінки: волосся каштанове, темні очі, худорлявої статури.
Якщо вам відома інформація про жінку та дитину, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер