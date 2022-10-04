У Кременчуцькому районі розшукують безвісти зниклу Ольгу Яцину

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 243

Пішла з сином з дому та не повернулась

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісти зниклу 26-річну Ольгу Іванівну Яцину.

9 вересня жінка разом із 5-річним сином пішли зі свого помешкання у селі Кам’яні Потоки. Зв'язок із зниклою нині відсутній.

Прикмети жінки: волосся каштанове, темні очі, худорлявої статури.

Якщо вам відома інформація про жінку та дитину, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.