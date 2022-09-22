Сергія Волину та захисників «Азовсталі» повернули з російського полону

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У середу ввечері, 21 вересня, стало відомо, що з російського полону повернулися захисники «Азовсталі», серед яких випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій Волинський.

Факт проведення обміну полоненими підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Серед звільнених є медик Катерина («Пташка») Поліщук, старший сержант 36-ї бригади (відомий по фото з пораненою рукою) та інші. Зокрема, у соцмережах з'являються перші фотографії з начальником патрульної поліції Маріуполя Михайлом Вершиніним, поліцейським з Маріуполя Святославом Єрмоловим та морським піхотинцем Михайлом Діановим. Також стало відомо, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, та Сергій Волинський звільнені з російського полону.

Поки інформації про точну кількість звільнених бранців немає.

За даними Української Правди, українська сторона віддалв росії кума путіна Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

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Офіційно повернулися 215 героїв, з них 108 бійців Азову та інших формувань. П'ятеро командирів, серед яких Волина, перебувають у Туреччині. Про це Президенту України Володимиру Зеленському повідомив Андрій Єрмак.

- Волину не впізнати, - сказав Володимир Зеленський у телемарафоні.

Сергій Волинський подякував усім хто долучився до їх повернення додому.

П'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну. У Туреччині вони перебуватимуть під особистим протекторатом.

Із російського полону було звільнено 215 українських захисників. Серед них – 124 офіцери. Також звільнили трьох вагітних військовослужбовиць.

200 захисників обміняли на одного медведчука Наразі медведчук надав слідству всі необхідні докази. Повернули 108 бійців Азову.

За 5 найбільш відомих командирів Україна віддала 55 російських полонених. Вдалось також звільнити трьох вагітних військовослужбовиць - Мамонову Мар’яну, Шумовецьку Яну та Черненьку Анастасію.

На прохання наших міжнародних партнерів ми також повернули 10 іноземців-захисників України, громадян п’ятьох держав, які дуже сильно нам допомагають. Про це в ефірі телемарафону Єрмак повідомив Зеленському.

У фотоблоці можна побачити повний список звільнених з полону захисників України під час обміну 21 вересня 2022 року - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими