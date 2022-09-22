Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Топ новина, Кременчук

Сергія Волину та захисників «Азовсталі» повернули з російського полону

Сьогодні, 00:26 Переглядів: 469 Коментарів: 1

 Відбувся обмін полоненими

У середу ввечері, 21 вересня, стало відомо, що з російського полону повернулися захисники «Азовсталі», серед яких випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій Волинський. 

Факт проведення обміну полоненими підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Серед звільнених є медик Катерина («Пташка») Поліщук, старший сержант 36-ї бригади (відомий по фото з пораненою рукою) та інші. Зокрема, у соцмережах з'являються перші фотографії з начальником патрульної поліції Маріуполя Михайлом Вершиніним, поліцейським з Маріуполя Святославом Єрмоловим та морським піхотинцем Михайлом Діановим. Також стало відомо, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, та Сергій Волинський звільнені з російського полону.

Поки інформації про точну кількість звільнених бранців немає.

За даними Української Правди, українська сторона віддалв росії кума путіна Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

 

Доповнено

Офіційно повернулися 215 героїв, з них 108 бійців Азову та інших формувань. П'ятеро командирів, серед яких Волина, перебувають у Туреччині. Про це Президенту України Володимиру Зеленському повідомив Андрій Єрмак.

- Волину не впізнати, - сказав Володимир Зеленський у телемарафоні.

Сергій Волинський подякував усім хто долучився до їх повернення додому. 

П'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну. У Туреччині вони перебуватимуть під особистим протекторатом.

Із російського полону було звільнено 215 українських захисників. Серед них – 124 офіцери. Також звільнили трьох вагітних військовослужбовиць.

200 захисників обміняли на одного медведчука Наразі медведчук надав слідству всі необхідні докази. Повернули 108 бійців Азову.

За 5 найбільш відомих командирів Україна віддала 55 російських полонених. Вдалось також звільнити трьох вагітних військовослужбовиць - Мамонову Мар’яну, Шумовецьку Яну та Черненьку Анастасію.

На прохання наших міжнародних партнерів ми також повернули 10 іноземців-захисників України, громадян п’ятьох держав, які дуже сильно нам допомагають. Про це в ефірі телемарафону Єрмак повідомив Зеленському. 

У фотоблоці можна побачити повний список звільнених з полону захисників України під час обміну 21 вересня 2022 року - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

3
Автор: Альона Душенко
Теги: Азовсталь війна Сергій Волина військовополонені
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

272
StarПёр:
Сьогодні, 00:53

Ура! Нарешті!


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх