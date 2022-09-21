Відзавтра у Горішніх Плавнях відновлять подачу гарячої води

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 159

Завтра, 22 вересня, у домівках сусідніх Горішніх Плавнів з'явиться гаряча вода. Про це повідомили на сайті місцевого КВП «Теплоенерго».

Подачу гарячої води розпочнуть традиційно о 8.00. Протягом дня вона має з'явитися в усіх будинках, що підключені до централізованого водопостачання.

Раніше ми писали, що Горішньоплавнівська міська рада не змогла заборонити московський патріархат.