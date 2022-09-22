24 вересня у Салівці відбудеться благодійний ярмарок

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У суботу, 24 вересня, у с. Салівка Східного старостинського округу Горішньоплавнівської МТГ відбудеться благодійний ярмарок. Про це повідомляють у facebook-спільноті «Горішні Плавні Online».

На тих, хто завітає о 12.00 на територію Салівської школи, чекатимуть:

вироби рукоділля;

смачний плов;

різноманітна випічка.

Гроші, які зберуть під час заходів, підуть на допомогу ЗСУ.

— Підтримаймо наших захисників! Разом до перемоги! — закликають організатори.

Раніше ми писали, що на День села у Келеберді збиратимуть гроші на допомогу ЗСУ.