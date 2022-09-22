24 вересня у Салівці відбудеться благодійний ярмарок

У суботу, 24 вересня, у с. Салівка Східного старостинського округу Горішньоплавнівської МТГ відбудеться благодійний ярмарок. Про це повідомляють у facebook-спільноті «Горішні Плавні Online».
На тих, хто завітає о 12.00 на територію Салівської школи, чекатимуть:
Гроші, які зберуть під час заходів, підуть на допомогу ЗСУ.
Раніше ми писали, що на День села у Келеберді збиратимуть гроші на допомогу ЗСУ.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер