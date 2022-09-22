Посольство росії в Албанії переїхало з вулиці Вільної України

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 82

Вулиця швидко стала одним з найпопулярніших місць столиці: туристи фотографувалися перед вивіскою, а посольство України та представники діаспори влаштовували тут акції на підтримку Батьківщини

російське посольство в Тірані змінило своє місце розташування через кілька місяців після того, як вулицю, на якій воно знаходилося, переіменували на вулицю Вільної України, повідомляє сайт exit.al.

Слід зазначити, що вулиця Вільної України швидко набула популярності серед туристів: вони регулярно позували для фотографій перед вивіскою, за якою майорів російський прапор. Перед будинком постійно з’являлися українські прапори та тротуарні малюнки синього та жовтого кольору, а посольство України та представники діаспори влаштовували акції на підтримку Батьківщини під стінами будівлі.

У квітні посольство російської федерації призупинило роботу з «технічних причин», потім з муру навколо будівлі зникли усі таблички та дошка оголошень, а минулого тижня дипломатична установа оголосила свою нову адресу. Тепер вона знаходиться на околиці столиці.

Після початку повномасштабного вторгнення Тірана стала однією з перших європейських столиць, які змінили назву вулиці, де розташоване посольство країни-агресорки.