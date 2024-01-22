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Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» поступився одним балом столичному «Соколу»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 221

 

Кременчуцькі хокеїсти опинилися на другому місці у турнірній таблиці 24-го туру Favbet ліги

21 січня ХК «Кременчук» поступилася одним балом у грі із столичною командою «Сокіл». Про це йдеться у телеграм-каналі Федерації хокею України.

Таким чином команда опиняється на другому місці у турнірній таблиці, відстаючи від киян усього на один бал. 

Грав «Кременчук» без двох провідних хокеїстів — оборонець Філіп Матвієнко і нападник Гліб Кривошапкін були раніше дискваліфіковані.

«Кременчук» — «Сокіл» (Київ) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0)

Шайби:

1:0 — Лялька (Середницький, Кривенко)

04:29. 1:1 — Бородай (Толстушко, Бондарєв, — більш.)

39:39. 2:1 — Андрющенко (Брага, Піддубний)

41:50. 2:2 — Бабинець (В. Мазур)

42:07. 2:3 — Чердак (переможний булліт)

Переглянути найцікавіші моменти гри можна на відео.

Наступна гра кременчуцьких хокеїстів чекає вже цієї п’ятниці — 26 січня вони зустрінуться із вінницькими «Берсерками».

Нагадаємо, нещодавно ХК «Кременчук» із рахунком 3:0 програла херсонському «Дніпру».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Федерація хокею України
Теги: хокей спорт ХК Кременчук Айсберг
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