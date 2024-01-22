Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Афіша

Кременчужан запрошують до бібліотеки на вечір художнього читання (афіша)

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 144

 

Під час заходу відбудеться презентація літературно-мистецького проєкту та нового випуску літературного журналу

Кременчужан запрошують відвідати вечір художнього читання «Luminous — поетичні промені зими». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

На заході відбудеться презентація літературно-мистецького проєкту «Luminous» та нового випуску журналу «Олександрійський маяк». Засновниця та редакторка видань Аліна Шевченко розповість про історію їх заснування, наповнення та познайомить із авторами, чиї твори увійшли до збірок.

Глядачі матимуть унікальну можливість послухати авторську поезію, дізнатися про творчий шлях митців, поставити запитання та відчути неповторну творчу атмосферу заходу.

Вечір поезії відбудеться 28 січня (неділя) о 12.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вулиця Європейська, 66/13. Вхід на захід вільний.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська публічна бібліотека
Теги: Кременчук афіша бібліотека бібліотека на Європейській
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх