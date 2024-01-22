Кременчужан запрошують до бібліотеки на вечір художнього читання (афіша)

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 144

Під час заходу відбудеться презентація літературно-мистецького проєкту та нового випуску літературного журналу

Кременчужан запрошують відвідати вечір художнього читання «Luminous — поетичні промені зими». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

На заході відбудеться презентація літературно-мистецького проєкту «Luminous» та нового випуску журналу «Олександрійський маяк». Засновниця та редакторка видань Аліна Шевченко розповість про історію їх заснування, наповнення та познайомить із авторами, чиї твори увійшли до збірок.

Глядачі матимуть унікальну можливість послухати авторську поезію, дізнатися про творчий шлях митців, поставити запитання та відчути неповторну творчу атмосферу заходу.

Вечір поезії відбудеться 28 січня (неділя) о 12.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вулиця Європейська, 66/13. Вхід на захід вільний.