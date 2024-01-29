Протягом трьох днів на Кременчуччині можливі віялові відключення електроенергії — РВА

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Відключення пов’язані з ремонтними роботами на ЛЕП

У період з 28 по 30 січня у Кременчуці та районі можливі віялові відключення електроенергії.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа».

За словами Лєдніка, відключення електроенергії можливі у деяких районах через технічні роботи з налагодження високовольтних ліній електропередач.

— У разі відключень «Полтаваобленерго» населення завчасно попередить населення, — зазначив Олег Лєднік.