До 1 жовтня «Полтаваобленерго» оновить графік погодинного відключення електроенергії

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До 1 жовтня «Полтаваобленерго» оновить графік погодинного відключення електроенергії. Нагадуємо, що відповідно до змін у діючому законодавстві цей графік складається з 6 черг. Він готується і затверджується щороку. Але вводиться в дію лише у разі масованих ракетних обстрілів чи пошкоджень внаслідок цього енергетичних об’єктів.

Скачати графік: grafik-vidkljuchen.pdf [1,25 Mb] (cкачиваний: 23)

Що таке графік погодинного відключення електроенергії

Нагадаємо, що графік погодинних відключень складається з 6 черг і містить назви населених пунктів, вулиць, номери будинків.

При застосуванні кожної з черг графіку, потужність знижується приблизно на 50 МВт (вночі — менше, в години ранкового та вечірнього максимуму — більше).

Відповідно, якщо перевищення ліміту до 50 МВт — то достатньо буде відключати по одній черзі.

Якщо перевищення ліміту 50-100 МВт — необхідно відключати дві черги одночасно.

У разі перевищення ліміту 100-150 МВт — відключати необхідно три черги одночасно.

При перевищенні ліміту 150-200 МВт — відключатимуть чотири черги одночасно.

Якщо і цього буде недостатньо, при перевищенні ліміту НЕК «Укренерго» застосує графіки аварійного відключення споживачів.

Інструкція щодо користування графіком погодинного відключення електроенергії

Нагадаємо, що раніше виконавчий директор ДТЕК Олександр Харченко, в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine назвав Кременчук серед міст, які першими поринуть у блекаут.