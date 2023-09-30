Ділимося з вами інструкцією щодо користування цим графіком
До 1 жовтня «Полтаваобленерго» оновить графік погодинного відключення електроенергії. Нагадуємо, що відповідно до змін у діючому законодавстві цей графік складається з 6 черг. Він готується і затверджується щороку. Але вводиться в дію лише у разі масованих ракетних обстрілів чи пошкоджень внаслідок цього енергетичних об’єктів.
Скачати графік: grafik-vidkljuchen.pdf [1,25 Mb] (cкачиваний: 23)
Що таке графік погодинного відключення електроенергії
Нагадаємо, що графік погодинних відключень складається з 6 черг і містить назви населених пунктів, вулиць, номери будинків.
При застосуванні кожної з черг графіку, потужність знижується приблизно на 50 МВт (вночі — менше, в години ранкового та вечірнього максимуму — більше).
- Відповідно, якщо перевищення ліміту до 50 МВт — то достатньо буде відключати по одній черзі.
- Якщо перевищення ліміту 50-100 МВт — необхідно відключати дві черги одночасно.
- У разі перевищення ліміту 100-150 МВт — відключати необхідно три черги одночасно.
- При перевищенні ліміту 150-200 МВт — відключатимуть чотири черги одночасно.
Якщо і цього буде недостатньо, при перевищенні ліміту НЕК «Укренерго» застосує графіки аварійного відключення споживачів.
Інструкція щодо користування графіком погодинного відключення електроенергії
- Графік погодинного відключення електроенергії оприлюднений на сайті «Полтаваобленерго» в пункті меню Відключення/Графік погодинного відключення електроенергії у форматі PDF. У разі внесення змін та доповнень до нього, споживачів про нього повідомлять додатково.
- Після отримання інформації щодо лімітів споживання на наступну добу від чергового диспетчера РДЦ Північного регіону, спеціалісти «Полтаваобленерго» визначають графік, згідно з яким будуть відбуватися відключення. Залежно від доведеного ліміту, буде визначатися, скільки черг одночасно буде вимкнено.
- Оголошення про застосування графіку та сам графік у форматі PDF оприлюднюється на сайті у пункті меню Відключення/Інформація про перерви в електропостачанні споживачів та спливаючому вікні на головній сторінці сайту. А також на офіційній фейсбук-сторінці та у телеграм-каналі.
- Після застосування в області графіку, інформація про відключення буде також доступна в сервісах Особистий кабінет, в телеграм-боті та у Viber (після проходження реєстрації), де можна ознайомитися з часом початку та закінчення відключення за вашою адресою.
- Якщо визначеного графіка погодинних відключень буде недостатньо для дотримання доведених лімітів споживання, може бути введений графік аварійних відключень та Спеціальний графік аварійних відключень. Оголошення про їхнє введення з’явиться на сайті (згідно з вимогами законодавства, графіки ГАВ та Спец ГАВ не оприлюднюються). Графіки містять перелік ліній електропередачі без адрес споживачів.
- Інформацію про планові роботи та аварійні відключення електроенергії можна переглянути у пункті меню сайту Відключення/Інформація про перерви в електропостачанні споживачів у режимі реального часу, обравши відповідну об’єднану філію чи дільницю «Полтаваобленерго». Планові роботи наперед відображені у пункті Пошук відключення за адресою та особовим рахунком.
Нагадаємо, що раніше виконавчий директор ДТЕК Олександр Харченко, в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine назвав Кременчук серед міст, які першими поринуть у блекаут.
Автор: Володимир Дмитренко
Фото: колаж - Володимир Дмитренко