Сьогодні, 1 жовтня, свято Покрови Пресвятої Богородиці — символічний день для України

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В Україні це свято пов’язане з Днем українського козацтва та Днем захисників і захисниць України, які також відзначають у цей день

Цього року православне свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначають 1-го жовтня, що пов’язано з переходом Православної Церкви України на новоюліанський календар. Це свято є дуже шанованим та символічним для України, адже його пов’язаний з Днем Українського козацтва та Днем захисників і захисниць України, які також відзначають 1-го жовтня.

Історія свята

Покрова Пресвятої Богородиці символізує молитовне заступництво Божої матері за людський рід. Заведено вважати, що протягом року Богородиця оберігає людей, і в цей день слід просити допомоги. Також це свято знаменує перехід природи із літа в осінь, засинання та укривання землі на зиму.

Одне з основних трактувань свята пов’язане з розповіддю про облогу Константинополя у 910 році сарацинами-мусульманами та неймовірний порятунок міста завдяки заступництву Божої Матері. Назва свята пов’язана з назвою частини одягу Пресвятої Богородиці — головного покривала або мафорія, що став називатися омофором.

Згідно з розповідями, під час штурму Константинополя усі містяни сховалися у Влахернському храмі та молились Пресвятій Богородиці, щоб вона захистила їх.

Серед усіх тих людей був святий Андрій Блаженний та його учень Святий Епіфаній. Вони стояли перед іконою та молилися за спасіння міста, а коли підняли очі до неба, побачили Пречисту Діву, осяяну небесним світлом та оточену ангелами та сонмом святих. Вона покрила людей своїм омофором і молилася разом з ними.

Невдовзі облога минула і ворожі війська відступили. Відтоді й почали відзначати свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Традиції

На Покрову землю покриває або листям, або снігом. Цей день заведено починати з ранкової служби у церкві. Віруючі під час служіння просять у Божої Матері заступництва, а також звертаються до Пресвятої Богородиці з проханнями про здоров’я, захист, допомогу та злагоду у сімейному житті.

Вважається, що люди, які помолилися, матимуть протягом усього року захист від Пресвятої Богородиці.

Самотні жінки та незаміжні дівчата також молилися і просили: «Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку», «Мати-Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду».

Це свято — покровитель весіль, початок сезону сватання та весілля. Люди вірили, що шлюб у такий день має особливе благословення і заступництво Матері Божої.

Незаміжні дівчата вважали, що якщо на Покрову добре повеселитися, то можна знайти хорошого нареченого. З цією прикметою пов’язана і традиція звертатися до Богородиці у святковий день із проханням про заміжжя.

Молоді жінки прохали у Богородиці молодості, краси та захисту для родини.

Щоб залучити до свого дому щастя та добробут, у день Покрови подавали милостиню бідним.

Щоб усі члени родини були здоровими, на Покрову старша господиня брала вишитий рушник, що був під іконою Богородиці, і вішала його над вхідними дверима.

Чого не можна робити у це свято

не можна сваритися та лихословити;

не можна займатися важкою працею, прати, прибирати, різати, шити, в’язати, вишивати;

не варто давати обіцянки, які не збираєтесь виконувати;

не можна напиватися;

не слід піддаватися зневірі та смутку у цей день. Натомість краще дякувати Господу та Богородиці за все, що маєте.

Покрова Пресвятої Богородиці: прикмети

Вважають, що у це свято не варто позичати гроші, а ще не можна відмовляти сватам — за прикметою, та дівчина, яка відмовила сватам на Покров, ще років зо три не буде ніким просватана.

До цього дня необхідно було утеплити будинок, тому що вважалося, що «не утеплиш будинок до Покрови — всю зиму мерзнути».

Господині на Покрову пекли млинці: вважалося, що якщо на Покрову спекти багато млинців, то в домі увесь рік буде панувати затишок і благополуччя.

А щоб не хворіли діти, їх виводили на поріг будинку та обливали водою через решето чи сито.

День українського козацтва

Свято Покрови Пресвятої Богородиці тісно пов’язане із військовими традиціями, оскільки Пресвята Богородиця вважається покровителькою українських козаків.

Тож 1 жовтня відзначають День українського козацтва.

День захисників і захисниць України

На Свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні відзначають також День захисників і захисниць України.

Це свято ввели у 2014 році після початку російсько-української війни.

Спочатку воно називалось «День захисника України», а у липні 2021 року Указом Президента назву змінили на «День захисників і захисниць України».

Указом президента № 455/2023 від 28 липня 2023 року були змінені дати деяких державних свят, які пов’язані із церковним календарем.

Цього дня о 9.00 хвилиною мовчання вшановують тих, хто віддав своє життя за Україну.