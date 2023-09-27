1 жовтня відзначатиме День захисників і захисниць України: хвилиною мовчання вшануємо пам'ять полеглих Героїв

Цього року День захисників і захисниць України відзначатимемо 1 жовтня замість 14, як це було раніше
У неділю, 1-го жовтня, українці вперше відзначатимуть День захисників і захисниць України в нову дату. Цього дня о 9.00 хвилиною мовчання вшанують тих, хто віддав своє життя за Україну. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг всіх людей, які загинули, захищаючи Україну, додавши, що «хай це стане нашою новою традицією».
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