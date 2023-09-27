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1 жовтня відзначатиме День захисників і захисниць України: хвилиною мовчання вшануємо пам'ять полеглих Героїв

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 180

 

Цього року День захисників і захисниць України відзначатимемо 1 жовтня замість 14, як це було раніше

У неділю, 1-го жовтня, українці вперше відзначатимуть День захисників і захисниць України в нову дату. Цього дня о 9.00 хвилиною мовчання вшанують тих, хто віддав своє життя за Україну. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

— Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України, — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг всіх людей, які загинули, захищаючи Україну, додавши, що «хай це стане нашою новою традицією».

— 9.00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць, — зазначив президент.
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Автор: Віктор Крук
Теги: День захисників і захисниць України президент Зеленский вшанування хвилина мовчання
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