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Кременчук, Освіта

У Кременчуці дитсадок №12 розпочне приймати дітей на повний день

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 68

 

У садку працюватимуть 4 групи

З 2 жовтня дитячий садок №12, що на вул. Лікаря Бончука, 16-А, розпочинає приймати дітей на повний день з 6.30 до 17.00 з триразовим харчуванням. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні Кременчуцької міської ради 29 вересня. Раніше заклад працював у дистанційному режимі.

За інформацією пресслужби мерії, у садку працюватимуть 4 групи (всього 80 дітей) для дітей з 3-річного віку. Групи для малюків до 3-х років продовжують працювати дистанційно.

Під час повітряної тривоги вихованці разом із працівниками дошкільного закладу перебуватимуть в укритті Кременчуцької гімназії №22, в якому для садочка виділили 100 місць.

За більш детальною інформацією можна звернутися до керівника закладу Лариси Олексіївни Яцик за телефоном 098-059-11-95.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 18000.com.ua
Теги: дитячий садок укриття
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