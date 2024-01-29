Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті Героїв Крут

Сьогодні, 29 січня, в Україні відзначають День пам’яті Героїв Крут.
Герої Крут — 105 років тому, 29 січня 1918 року, близько сотні юнаків у боях під Крутами на Чернігівщині, ціною власного життя, змогли на 4 дні зупинити більшовиків, стримали їх просування на Київ, що дозволило укласти Брест-Литовський мир, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності.
До речі, кілька років тому на честь Героїв Крут перейменували одну з вулиць Кременчука.
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про те, як українці помстилися за загибель Героїв Крут через 104 роки.
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