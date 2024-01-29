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Кременчук, Україна, Світ

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті Героїв Крут

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 102

 

Вічна пам'ять героям

Сьогодні, 29 січня, в Україні відзначають День пам’яті Героїв Крут.

Герої Крут — 105 років тому, 29 січня 1918 року, близько сотні юнаків у боях під Крутами на Чернігівщині, ціною власного життя, змогли на 4 дні зупинити більшовиків, стримали їх просування на Київ, що дозволило укласти Брест-Литовський мир, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності.

До речі, кілька років тому на честь Героїв Крут перейменували одну з вулиць Кременчука.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про те, як українці помстилися за загибель Героїв Крут через 104 роки.

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Автор: Дарія Згура
Теги: герої день пам'яті
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