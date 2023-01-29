29 січня — День пам’яті Героїв Крут: як українці помстилися за їх загибель через 104 роки

1-го березня 2022 року ЗСУ розбили російські підрозділи, встеливши поля під Крутами сотнями тіл російських окупантів
105 років тому, 29 січня 1918 року, юні борці за незалежність України у боях під Крутами на Чернігівщині зробили майже неможливе ціною власного життя.
Близько сотні молодих українських хлопців змогли на 4 дні зупинити більшовицьку навалу, стримали просування ворога на Київ, що дозволило укласти Брест-Литовський мир, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності. Вони віддали свої життя за рідну країну та стали легендою, символом жертовності та незламності молодого покоління у боротьбі за незалежність України.
Через сто років ми знову змушені боронити незалежність України ціною людських жертв від тих же російських загарбників.
Військові розвідники Міноборони також нагадали про ті славетні історичні події, висловили слова вшанування подвигу перших захисників незалежності України та розповіли, як ЗСУ у березні 2022 року розбили російські підрозділи, встеливши поля під Крутами сотнями тіл російських окупантів.
— Співробітники воєнної розвідки України віддають шану Героям Крут, чий подвиг 29 січня 1918-го року дозволив нашій державі ще на крок наблизитися до незалежності. Нині, як і 105 років тому, Україна воює за незалежність з російським агресором. Тож вчинок молодих патріотів — київських студентів та гімназистів, які вступили у битву з більш оснащеними та в рази чисельнішими силами ворога, — надихає нас боротись так само завзято, мужньо та безкомпромісно.
російсько-українська війна сторічної давнини, як і нинішня, доводить — вільна спроможна держава можлива лише із сильним військом, і немає кращої переговорної позиції ніж та, що підкріплена успіхами на полі бою.
Нині ми, співробітники ГУР МО України, з гордістю згадуємо імена Семена Могили та Семена Короля — сміливих розвідників УНР, учасників битви під Крутами та захисників молодої державності України. Крім того, саме зусилля Семена Короля дозволили перепоховати тіла Героїв Крут у Києві на Аскольдовій могилі.
Символічно, що через століття після битви під Крутами українська армія в тому ж місці зійшлась у бою з тим же ворогом. 1 березня 2022 року підрозділи Збройних сил України розбили противника, встеливши поля під Крутами сотнями ворожих тіл. Ми помстились у бою, але війна триває. У пам’ять про Героїв Крут та борців за незалежність України усіх часів ми маємо завершити їхню справу — імперія має бути зруйнована.
Боремось! Протидіємо! Перемагаємо і Переможемо! Слава Україні! — написали на офіційній сторінці ГУР Міноборони України.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер