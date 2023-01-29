29 січня — День пам’яті Героїв Крут: як українці помстилися за їх загибель через 104 роки

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 19

105 років тому, 29 січня 1918 року, юні борці за незалежність України у боях під Крутами на Чернігівщині зробили майже неможливе ціною власного життя.

Близько сотні молодих українських хлопців змогли на 4 дні зупинити більшовицьку навалу, стримали просування ворога на Київ, що дозволило укласти Брест-Литовський мир, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності. Вони віддали свої життя за рідну країну та стали легендою, символом жертовності та незламності молодого покоління у боротьбі за незалежність України.

Через сто років ми знову змушені боронити незалежність України ціною людських жертв від тих же російських загарбників.

Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали. Ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення, - написав на своїй сторінці у Фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. - Памʼять робить нас сильнішими.

Військові розвідники Міноборони також нагадали про ті славетні історичні події, висловили слова вшанування подвигу перших захисників незалежності України та розповіли, як ЗСУ у березні 2022 року розбили російські підрозділи, встеливши поля під Крутами сотнями тіл російських окупантів.