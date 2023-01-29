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29 січня — День пам’яті Героїв Крут: як українці помстилися за їх загибель через 104 роки

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 19

 

1-го березня 2022 року ЗСУ розбили російські підрозділи, встеливши поля під Крутами сотнями тіл російських окупантів

105 років тому, 29 січня 1918 року, юні борці за незалежність України у боях під Крутами на Чернігівщині зробили майже неможливе ціною власного життя.

Близько сотні молодих українських хлопців змогли на 4 дні зупинити більшовицьку навалу, стримали просування ворога на Київ, що дозволило укласти Брест-Литовський мир, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності. Вони віддали свої життя за рідну країну та стали легендою, символом жертовності та незламності молодого покоління у боротьбі за незалежність України.

Через сто років ми знову змушені боронити незалежність України ціною людських жертв від тих же російських загарбників.

- Памʼять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали. Ціна боротьби висока. Але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення, - написав на своїй сторінці у Фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Військові розвідники Міноборони також нагадали про ті славетні історичні події, висловили слова вшанування подвигу перших захисників незалежності України та розповіли, як ЗСУ у березні 2022 року розбили російські підрозділи, встеливши поля під Крутами сотнями тіл російських окупантів.

— Співробітники воєнної розвідки України віддають шану Героям Крут, чий подвиг 29 січня 1918-го року дозволив нашій державі ще на крок наблизитися до незалежності. Нині, як і 105 років тому, Україна воює за незалежність з російським агресором. Тож вчинок молодих патріотів — київських студентів та гімназистів, які вступили у битву з більш оснащеними та в рази чисельнішими силами ворога, — надихає нас боротись так само завзято, мужньо та безкомпромісно.

російсько-українська війна сторічної давнини, як і нинішня, доводить — вільна спроможна держава можлива лише із сильним військом, і немає кращої переговорної позиції ніж та, що підкріплена успіхами на полі бою.

Нині ми, співробітники ГУР МО України, з гордістю згадуємо імена Семена Могили та Семена Короля — сміливих розвідників УНР, учасників битви під Крутами та захисників молодої державності України. Крім того, саме зусилля Семена Короля дозволили перепоховати тіла Героїв Крут у Києві на Аскольдовій могилі.

Символічно, що через століття після битви під Крутами українська армія в тому ж місці зійшлась у бою з тим же ворогом. 1 березня 2022 року підрозділи Збройних сил України розбили противника, встеливши поля під Крутами сотнями ворожих тіл. Ми помстились у бою, але війна триває. У пам’ять про Героїв Крут та борців за незалежність України усіх часів ми маємо завершити їхню справу — імперія має бути зруйнована.

Боремось! Протидіємо! Перемагаємо і Переможемо! Слава Україні! — написали на офіційній сторінці ГУР Міноборони України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Крути розвідка герої
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