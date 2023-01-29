Ціни на деякі продовольчі товари та автомобільне пальне в Кременчуцькому районі знизились

Моніторинг цін на соціально значущі товари щоденно проводить районне управління Держпродспоживслужби
Ціни на окремі продукти та товари в торговельних закладах Кременчуцького району знижуються, а на деякі трохи підвищуються, що пояснюється сезонним фактором. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводять щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Протягом минулого тижня моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торговельних мереж — «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона» та на автозаправках різних операторів.
Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено.
Він додав, що у разі виявлення випадків необґрунтованого завищення цін можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер