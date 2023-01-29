Ціни на деякі продовольчі товари та автомобільне пальне в Кременчуцькому районі знизились

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Ціни на окремі продукти та товари в торговельних закладах Кременчуцького району знижуються, а на деякі трохи підвищуються, що пояснюється сезонним фактором. Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводять щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Протягом минулого тижня моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торговельних мереж — «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона» та на автозаправках різних операторів.

Необґрунтованого завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено.

— По деяким товарам відмічається невелике зниження цін. Зокрема, молоко подешевшало на 1 грн, яйця — на 1,35 грн, картопля — на 10 копійок. Значно подешевшали бензин – на 3 грн, дизельне пальне — на 1,72 грн та скраплений газ для автомобілів — на 70 копійок за літр. Водночас подорожчали цибуля, капуста та буряк. Моніторинг цін, який проводить Держпродспоживслужба, показав, що необґрунтованого завищення цін у торговельних закладах Кременчуцького району не було, а ціни на соціально значущі товари не перевищували середньообласних, — зазначив Артем Даценко.

Він додав, що у разі виявлення випадків необґрунтованого завищення цін можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.