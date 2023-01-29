Спецслужби росії прагнуть дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні та дискредитувати її керівництво

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 370 Коментарів: 1

Для досягнення цієї мети ворог планує використати інформаційний простір та ЗМІ

Сьогодні 5-те управління фсб «максимально відпрацьовує» завдання із дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Тож Україна має витримати чергову потужну хвилю агресії окупантів, зокрема, в інформаційному просторі.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

- Наближається 24 лютого, а жодних результатів немає, тому вони проводять таку «комплексну» роботу… Дехто каже, що нашої перемоги не може бути, дехто розповсюджує інші нісенітниці. Вони зараз максимально активізувалися, і ближчим часом можемо почути багато різноманітних подібних «думок», - сказав він.

Олексій Данілов зазначив, що нині значно активізувалися, зокрема, кримінальні авторитети, які і раніше співпрацювали із фсб і нині перебувають за межами України.

Водночас він наголосив, що ситуація в Україні контрольована.

- Сьогодні рф прагне захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Крім того, рф протягом останніх тижнів намагається знайти слабкі місця в обороні України... Як росіяни будуть рухатися далі, залежатиме від багатьох факторів, але ми бачимо, що вони поступово виснажуються, — сказав Олексій Данілов, повідомивши, що втрати ворога на донецько-луганському напрямку у понад 7 разів більші, ніж в українських військових.

Слова секретаря РНБО підтверджують у Головному управлінні розвідки Міноборони, повідомляючи про підготовку російськими спецслужбами чергової спецоперації з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.

Як зазначають в ГУР, найближчим часом росія запустить широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва. Дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського.

Серед інструментів такої кампанії може використовуватися «вкид» сфабрикованих матеріалів в українські та міжнародні ЗМІ.

Мета такої операції – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.