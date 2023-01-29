Спецслужби росії прагнуть дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні та дискредитувати її керівництво

Сьогодні 5-те управління фсб «максимально відпрацьовує» завдання із дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Тож Україна має витримати чергову потужну хвилю агресії окупантів, зокрема, в інформаційному просторі.
Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Олексій Данілов зазначив, що нині значно активізувалися, зокрема, кримінальні авторитети, які і раніше співпрацювали із фсб і нині перебувають за межами України.
Водночас він наголосив, що ситуація в Україні контрольована.
Слова секретаря РНБО підтверджують у Головному управлінні розвідки Міноборони, повідомляючи про підготовку російськими спецслужбами чергової спецоперації з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.
Як зазначають в ГУР, найближчим часом росія запустить широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва. Дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського.
Серед інструментів такої кампанії може використовуватися «вкид» сфабрикованих матеріалів в українські та міжнародні ЗМІ.
Мета такої операції – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер