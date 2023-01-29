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Студента КрНУ Віктора Шкарана нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 219

 

Наразі чоловік боронить незалежність України на передових позиціях 

Віктора Шкарана, студента КрНУ, нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету ім.Михайла Остроградського. 

- Указом Президента України №284/2022 Віктора Шкарана, студента магістратури (освітня програма «Економіка», кафедра економіки) Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Щиро вітаємо мужнього воїна! Слава ЗСУ!

Наразі Віктор Шкаран боронить Україну від російських окупантів. Колектив університету щиро пишається мужнім студентом та вітає його із заслуженою бойовою нагородою. Слава Збройним Силам України! Героям Слава! - йдеться у повідомленні.

Орден «За мужність» І, ІІ, ІІІ ступеня – державна нагорода України, орден, який надається для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисту мужність і героїзм, проявлені при виконанні військового, службового, громадянського обов`язку в умовах, пов`язаних з ризиком для життя.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна нагородження КрНУ
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