Вчора в Кременчуці виникла пожежа у багатоповерхівці – вогнеборці врятували собаку

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Пожежа була швидко локалізована на кухні, але собака могла задихнутися через сильну задимленість

Вчора увечері на другому поверсі п’ятиповерхівки на проспекті Свободи у Кременчуці виникла пожежа. Рятувальників викликали на її гасіння 28 січня о 18.19. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

На місце виклику було направлено 2 пожежні автомобілі та 5 рятувальників, які виявили загоряння на кухні із сильним задимленням всієї квартири. В одній із її кімнат знайшли собачку, яка ховалася під ліжком. Рятувальники її винесли із задимленої кімнати на свіже повітря і цим врятували тварині життя.

О 18.33 пожежа була локалізована, а о 18.45 повністю ліквідована. Вогнем знищено електрочайник та закопчено стіни та стелю квартири. Причина виникнення пожежі встановлюється.

- Завдяки вчасному сповіщенню про подію, рятувальники загасили пожежу на початковій стадії та вдалося запобігти знищенню майна громадян. Причина виникнення цієї пожежі встановлюється. Але рятувальники закликають громадян вимикати електропобутові прилади з електророзеток, щоб уникнути загоряння в умовах вимкнення електропостачання, - зазначають в ДСНС.