Вчора в Кременчуці виникла пожежа у багатоповерхівці – вогнеборці врятували собаку

Вчора увечері на другому поверсі п’ятиповерхівки на проспекті Свободи у Кременчуці виникла пожежа. Рятувальників викликали на її гасіння 28 січня о 18.19. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.
На місце виклику було направлено 2 пожежні автомобілі та 5 рятувальників, які виявили загоряння на кухні із сильним задимленням всієї квартири. В одній із її кімнат знайшли собачку, яка ховалася під ліжком. Рятувальники її винесли із задимленої кімнати на свіже повітря і цим врятували тварині життя.
О 18.33 пожежа була локалізована, а о 18.45 повністю ліквідована. Вогнем знищено електрочайник та закопчено стіни та стелю квартири. Причина виникнення пожежі встановлюється.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер