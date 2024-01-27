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У Кременчуці росіяни поцілили у промисловий об'єкт — ОВА (доповнено)

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 14 143

 

У місті чули два звуки вибуху

27 січня близько 20.00 у Кременчуці чули звуки вибуху. 

Повітряна тривога була оголошена в області о 19.58.

За інформацією Повітряних сил, були випущені балістичні ракети зі сходу.

О 20.06 у місті було чутно звуки другого вибуху.

Доповнено

Приблизно у цей же час два звуки вибухів з інтервалом у 5 хвилин чули і жителі Полтави.

Доповнено

Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм каналі повідомляє про влучання у промисловий об'єкт на території Кременчуцького району. Також в області працювало ППО. Інформація про постраждалих уточнюється, зазначено у повідомленні. На місці працюють усі відповідні служби. 

*фото ілюстративне

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтава вибухи війна
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