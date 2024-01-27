27 січня близько 20.00 у Кременчуці чули звуки вибуху.
Повітряна тривога була оголошена в області о 19.58.
За інформацією Повітряних сил, були випущені балістичні ракети зі сходу.
О 20.06 у місті було чутно звуки другого вибуху.
Доповнено
Приблизно у цей же час два звуки вибухів з інтервалом у 5 хвилин чули і жителі Полтави.
Доповнено
Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм каналі повідомляє про влучання у промисловий об'єкт на території Кременчуцького району. Також в області працювало ППО. Інформація про постраждалих уточнюється, зазначено у повідомленні. На місці працюють усі відповідні служби.
*фото ілюстративне
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.