Колектив школи № 3 Горішніх Плавнів придбав квадрокоптер для однієї з бригад ЗСУ

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Кошти на безпілотник зібрали на благодійних заходах, про зустріч школярів і педагогів з військовим повідомляє видання «Хроніки тижня».

Квадрокоптер Mavic 3 PRO для захисників вручили нашому землякові, який у складі механізованої бригади виборює Перемогу. Діти, вчителі та батьки збирали кошти протягом першого семестру. Для цього було організовано кілька заходів. Серед них благодійний шкільний ярмарок, де вдалося зібрати 55 570 грн. Влаштували також благодійну фотосесію та колядування — і зібрали ще 50 тис. грн та 7245 грн відповідно.

«Будь-яка справа — велика чи мала — наближає перемогу. Щоб робити великі справи, необов’язково бути дорослим — наголосила, звертаючись до учнів, директорка школи No 3 Інна Шахман. — Ви брали участь у багатьох акціях і показали, що ви хоч і маленькі українці, але маєте величезні серця, наповнені любов’ю, добром, світлом. Ваше бажання допомогти Збройним силам України надихає і окриляє нас, дорослих. Тому ми всі разом об’єдналися заради спільної мети — перемоги України. І доводимо, що ми все можемо».

Інна Шахман висловила подяку воїну-земляку та всім захисникам, які боронять нашу землю.

«Завдяки вам кожен із нас може займатися своєю справою. Діти — навчатися та розвиватися, усміхатися, радіти, ми, вчителі — працювати, навчати, виховувати їх справжніми українцями — гідними, розумними, людяними», — підкреслила директорка школи.

Під час зустрічі відбулася не тільки передача квадрокоптера. Діти ще й підготували та передали захисникам прапор України з побажаннями, конверти з листами та малюнками, чай та солодощі на згадку про рідну домівку.

«Ми розуміємо, що важко військовим далеко від дому, і ми хочемо, щоб ви відчули нашу щиру любов та підтримку», — зазначили школярі.

Своєю чергою боєць подякував колективу школи за важливі подарунки та передав учням від побратимів український стяг.

«Сьогодні для мене особливий день: я тут серед вас, вдома, відчуваю спокій і любов. Дуже приємно отримувати подарунки. Mavic — це очі, щоб бачити ворога, — наголосив він. — Я вдячний кожному учневі, батькам дітей, кожному вчителю — всім, хто брав участь у цій надважливій справі. Я обіцяю, що ця пташка буде служити нашій Вітчизні. І за можливості я підніму цей прапор, подарований бригаді».

Гість розповів, що на військову службу пішов добровільно 13 вересня 2022 року. Спочатку пройшов навчання за професією «сапер», зараз перебуває в окопах, разом із побратимами тримає оборону. За його словами, коли дружина сказала, що жити в окупації неможливо, тоді вирішив для себе: треба йти боронити країну, дітей.

«Усе, що ми переживаємо і через які випробування проходимо, має бути недарма. Треба забезпечити мирне майбутнє нашим дітям. Ми тримаємося завдяки нашому народу», — наголосив захисник.

У мирному житті він працював слюсарем із ремонту гірничого обладнання на дробарній фабриці (ДФ) Полтавського ГЗК.

«Мій робочий колектив, де я працював, днями передав мені «плащ-невидимку», який зігріває та ховає від тепловізора. Усім вдячний, як керівнику комбінату, так і колективу ДФ, Олександру Назарову і всім, із ким працював, — підкреслив військовослужбовець. — Минулого року день народження зустрів в окопі. У нас було важко з продуктами, і побратими подарували мені в цей день цукерку і паштет. Це було дуже зворушливо. А цього року день народження я зустрів у відпустці разом із дружиною, друзями. Дуже приємно і важливо відчувати підтримку».

Дружина бійця, співробітниця школи № 3, підкреслила, що «дуже розчулена, вдячна дітям, учителям».

«Це була велика підтримка мене, як дружини. Я з чоловіком проходжу всі бої, мерзну в окопах разом із ним. Тобто подумки я завжди поряд із ним. Пройшло майже два роки війни, більшість із нас живе своїм життям. Дуже приємно, що колектив школи на чолі з Інною Шахман зробив таку велику роботу і отримав чудовий результат. Я дуже рада й вдячна всім», — наголосила дружина захисника.

Своєю чергою Інна Шахман підкреслила, що «сміливість ЗСУ дарує нам надію, впевненість у тому, що ми будемо жити в сильній та вільній державі».

«Нехай цей захід стане втіленням нашої єдності та рішучості заради найважливішої цілі для кожного українця — Перемоги», — підсумувала директорка школи.





Джерело: «Хроніки тижня», № 3, 2024 р., 25.01.2024,