«На щиті» повертається додому випускник Кременчуцького військового ліцею Володимир В'язун

На російсько-українській війні загинув випускник Кременчуцького військового ліцею Володимир В'язун. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив колишній керівник закладу освіти Володимир Поляков.
Військовослужбовець закінчив ліцей у 2012 році.
Про загибель Володимира пише у соцмережах і його знайома Тетяна Єфремова.
За словами жінки, військовий минулого тижня отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Військовий служив у 49-ій окремій штурмовій бригаді. Загинув у ближньому бою проти окупантів.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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