«На щиті» повертається додому випускник Кременчуцького військового ліцею Володимир В'язун

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 1 255

Тиждень тому військовий отримав «Золотий хрест» від Залужного

На російсько-українській війні загинув випускник Кременчуцького військового ліцею Володимир В'язун. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив колишній керівник закладу освіти Володимир Поляков.

Військовослужбовець закінчив ліцей у 2012 році.

Про загибель Володимира пише у соцмережах і його знайома Тетяна Єфремова.

За словами жінки, військовий минулого тижня отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Військовий служив у 49-ій окремій штурмовій бригаді. Загинув у ближньому бою проти окупантів.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.